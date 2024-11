All’istituto Santa Marta il premio "Valerio Volpini"

Si è concluso con l’assegnazione del Premio giornalistico "Valerio Volpini", alla XIII edizione nella memoria del fu direttore de L’Osservatore Romano, il convegno annuale del Nuovo Amico, settimanale delle diocesi di Pesaro, Fano e Urbino.

Il premio è stato assegnato all’Istituto alberghiero S. Marta per il progetto regionale Sezione Rondine, nuova offerta formativa per rimettere gli studenti al centro dell’educazione scolastica ed è stato consegnato dai vescovi di Pesaro e Urbino, Sandro Salvucci, e di Fano, Andrea Andreozzi. "Un premio che ci riempie d’orgoglio – ha detto il dirigente del S. Marta Roberto Franca, a sinistra nella foto – e che nasce dopo oltre due anni di stretta collaborazione con la Cittadella della Pace Rondine di Arezzo. A incorniciare la manifestazione è stato un convegno giornalistico dal titolo "La forza dell’unione - quale futuro per un giornale interdiocesano?" con una folta partecipazione e col vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini, a portare il saluto del Comune. Tra i relatori Mauro Ungaro, presidente della Fisc, Francesco Zanotti, direttore del Corriere Cesenate e lo storico Ernesto Preziosi. Per il loro sostegno alla manifestazione, rientrante in Pesaro 2024, un sentito ringraziamento è andato alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Pesaro e alla Banca di Pesaro, sempre attenta e sensibile alle espressioni della comunità.