All’Itis si gela. Gli studenti escono per protesta

di Nicola Petricca

La situazione all’interno della scuola, tra freddo e infiltrazioni, è secondo loro ormai insostenibile, così gli studenti dell’Itis “Mattei“ di Urbino, ieri mattina, hanno manifestato di fronte ai cancelli d’ingresso per chiedere un intervento sul complesso. Da parte di chi, però, non lo sanno più neanche i rappresentanti d’istituto e di classe, che hanno organizzato l’iniziativa e riferiscono di "almeno cinque lettere senza risposta, scritte alla Provincia", ente proprietario dell’istituto.

Sorto nel 1960 come polo innovativo, l’Itis è cresciuto nel tempo, rimanendo sempre all’avanguardia dal punto di vista dei progetti d’istruzione scolastica e delle connessioni con il mondo del lavoro, ma ora, secondo i suoi utenti, necessita di interventi strutturali, dopo oltre 60 anni di servizio. Interventi che erano già stati sollecitati su queste pagine dai genitori degli alunni, mentre il dirigente scolastico aveva parlato di "problema di riscaldamento altalenante in alcune aule" e di numerose segnalazioni alla Provincia "che era intervenuta senza risolvere in via definitiva la questione".

Ma quali sono i disagi che lamentano gli studenti? Sono stati loro stessi a elencarli, ieri mattina, durante uno sciopero condotto sotto alla pioggia: "In alcune aule ci sono infiltrazioni e muffe e a volte piove. Martedì i termosifoni non si sono avviati, ci dicono per un problema alla caldaia, poi ripartita, ma non è la prima volta che capita. Erano 11.7 gradi. Dalla nostra classe sono usciti in 12, perché era troppo freddo, e lo stesso era già accaduto qualche sabato fa. Il dirigente ci ha detto di aver scritto alla Provincia, ma ancora non ci sono risposte concrete dall’ente. Basta vedere i tanti secchi che si è costretti a mettere all’ingresso quando piove, o l’acqua che entra nei laboratori e nelle palestre. Disagi ce n’erano già, ma si sono esasperati dopo lo stop per il covid. Ci hanno detto che per la Provincia il problema sia la mancanza di fondi, e che dobbiamo resistere, ma le condizioni non sono accettabili per una scuola di questo calibro".

Di recente i rappresentanti d’istituto e di classe hanno scritto un’ulteriore lettera all’ente, e a loro è stato riferito "che, in risposta, del personale sia venuto a fare controlli, ma ancora non è stato risolto nulla. Il punto è questo: se non abbiamo un referente con voce in capitolo, a chi dovremmo rivolgerci? A noi studenti questa situazione sta sembrando una presa in giro. È dall’autunno che ci stiamo dietro, è possibile che nessuno possa fare qualcosa? Va bene che la Provincia non abbia soldi, capiamo i problemi di liquidità dell’ente in questa fase, ma magari c’è qualcuno al di sopra di loro che potrebbe intervenire, per esempio la Regione. Per questo siamo qui, oggi, per potare all’attenzione il problema".

Gli studenti raccontano che gli stessi insegnanti a volte non riescano a fare lezione in alcune aule e siano costretti a spostarsi. I maggiori problemi riscontrati dagli alunni sono "nella palazzina di Elettronica, con il laboratorio che è stato anche chiuso durante le nevicate di fine gennaio, e dei ragazzi che si sono portati delle coperte per fare lezione. La cosa assurda è non possiamo avere voce in capitolo rispetto a queste lamentele. Il problema è alla base. Non è possibile che per farci sentire dobbiamo manifestare al gelo e saltare le lezioni".