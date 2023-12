Allo Spazio Webo “Ti racconto i miei. Pearl Jam“ con Orlando

Oggi alle ore 18,30 allo Spazio Webo di via Gagarin 161, a Pesaro lo spettacolo “Ti racconto i miei Pearl Jam“, Figlie, Sirene e Immortalità, Storytelling sui Pearl Jam a cura di Antonino Di Gregorio, voce e chitarra Dave Orlando (foto in basso), cantautore, chitarrista e pianista marchigiano, punto di riferimento tra gli interpreti della musica Grunge e Rock anni 90 che si esibisce a livello nazionale. Nascono in sordina, i Pearl Jam, dallo scioglimento di una precedente band i Mother love bone, della quale il frontman (Andrew Wood) era morto per overdose di eroina. I sopravvissuti Jeff Ament (basso) e Stone Gossard (chitarra), insieme al loro amico Chris Cornell, cantante dei Soundgarden decidono di incidere un album tributo al loro amico. Vedrà così la luce Temple of the dog, unico disco dell’omonimo gruppo.

Il singolo di maggior successo Hunger strike, ha come voce basso e ai cori, quella di un ragazzo arrivato a Seattle dal sud della California, il suo nome è Edward Louis Severson III, ma tutti noi lo conosciamo come Eddie Vedder.

Il resto è storia, quella storia che in modo del tutto personale farcita di ricordi (il primo concerto italiano) e aneddoti sarà raccontata da Antonino Di Gregorio sul palco dello Spazio Webo con al fianco la colonna sonora acustica di Dave Orlando.