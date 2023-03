Allo Sperimentale nel segno di Ivan Graziani

Martedì 28 marzo il Teatro Sperimentale di Pesaro accoglie Filippo Graziani con Arcipelago Ivan, un omaggio a suo padre Ivan attraverso musica, racconti e letture rievocando i grandi successi del cantautore abruzzese. Un’occasione unica per rivivere il genio straordinario di un’artista che ha saputo abbinare come nessun altro l’intensità poetica propria del cantautorato italiano con l’energia tipicamente rock d’oltreoceano, proposta nel ricco programma di Playlist Pesaro, rassegna della Città Creativa Unesco per la Musica promossa dal Comune di Pesaro e dall’Amat, in collaborazione con Regione Marche e MiC e realizzata con il contributo di Bper Banca.

Le canzoni, la musica, il disegno e la scrittura. Tutto questo è Arcipelago Ivan.