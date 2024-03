Allo Studio Sereni “Pensiline“ di Pozzi

Ieri pomeriggio per “Sondare l’altrove“ con “Pensiline“ si è aperta la mostra personale di Lucio Pozzi a cura di Alberto Zanchetta. All’interno dello studio pesarese del fotografo Michele Alberto Sereni alla Galleria Mimosa, in via Federici, in zona Villa San Martino, a Pesaro, continua il percorso di dialogo tra le arti iniziato nel 2018 con un nuovo appuntamento, della durata di una singola giornata, vede protagonista Lucio Pozzi con un inedito progetto installativo, dal titolo “Pensiline“, che consiste in fogli di polipropilene sotto ai quali sono collocate delle fotografie in bianco e nero.

Info 339 1521448.