Alloggi cari e introvabili. In cantiere 200 posti letto per studenti, artisti e atleti

C’è un disagio abitativo di cui si parla meno, ma che in città è altrettanto forte: è quello che riguarda gli studenti universitari, gli accademici del Conservatorio Rossini; gli intellettuali, ospiti in città con la formula delle residenze d’artista. Si tratta di disagio abitativo altrettanto significativo perché in città il mercato degli affitti brevi ha definitivamente soffocato ogni speranza di trovare un alloggio a prezzi abbordabili e soprattutto con canoni conciliabili con il calendario di lezioni ed eventi.

Il problema non è circoscrivibile solo al centro storico, perché si evidenzia laddove Pesaro ha sostenuto lo sviluppo di corsi universitari (vedi in via Petrarca) ed è consolidato nel settore sportivo, a fronte dei tanti atleti che albergano a Pesaro per allenamenti e campionati. Tanto che diversi giocatori della Vuelle, negli anni, sono ricorsi al Convitto maschile dell’Istituto agrario Cecchi. Gli operatori culturali che organizzano workshop e masterclass in città sentono il problema e hanno, in questi anni, opzionato una rete di appartamenti da consigliare a studenti ed artisti, ma non sempre, le sistemazioni proposte si sono rivelate accessibili a tutte le tasche: scendere sotto i 700 euro al mese può essere difficile. Che fare? L’amministrazione comunale, da sola, non ha la forza di calmierare il mercato, ma avvalendosi dei finanziamenti straordinari provenienti dal Pinqua (Piano nazionale per la qualità dell’abitare) ha programmato una serie di interventi in grado di ridurre il problema: "Entro marzo 2026 – conferma l’assessore Riccardo Pozzi – potremo contare su 200 posti letto, in varie soluzioni abitative, al servizio di studenti, artisti, intellettuali". L’assessore può dirlo con certezza nella tempistica perché ieri ha illustrato alla commissione Nuove Opere, i termini dei cantieri in grado di dare questa “speciale residenzialità“. "Lunedì in Consiglio porteremo un paio di delibere, collegate tra loro, – conferma Pozzi – che, senza entrare nei tecnicismi, segnano due date importanti legate alle ristrutturazioni finanziate dal Pinqua, tra cui l’ex manicomio San Benedetto, Palazzo Ricci e la palazzina Liberty di via Cattaneo".

Cioé? "Entro il 5 dicembre è prevista l’approvazione dei progetti esecutivi ed entro il 31 dicembre la pubblicazione del bando per individuare le ditte che faranno i lavori". Come saranno distribuiti gli alloggi? Dal recupero del San Benedetto scaturirà la quota più sostanziosa: "Ci saranno 40 appartamenti da 24 posti letto – osserva Pozzi –, mentre da un cantiere diverso, quello che interessa il recupero dell’edificio ad L annesso all’ex lavanderia, ricaveremo altri 20 posti letto". Di quest’ultimo la ristrutturazione prevede la compartecipazione, per 300mila euro del Rossini Opera Festival, il quale potrà concertare con il Comune la gestione delle camere, singole e doppie, con servizi di cucina e lavanderia. Altra valvola di sfogo sarà "Palazzzo Ricci con miniappartamenti per un totale di 20 posti letto e infine – conclude Pozzi – da via Cattaneo contiamo di recuperare fino a 12 posti letto". Quest’ultimo cantiere interesserà piano terra e primo piano: "Sì – conferma Pozzi –: ricaveremo alloggi per gli studenti e spazi comuni per lo studio, la quotidianità, l’aggregazione sociale. Sarà un recupero molto bello: durante un sopralluogo sono emersi soffitti affrescati che sapremo valorizzare".

Solidea Vitali Rosati