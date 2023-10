Alloggi sociali: il Comune stanzia 11 milioni

Alloggi sociali: "In campo oltre 11milioni di interventi per rispondere concretamente all’emergenza abitativa e restituire spazi ai Quartieri" hanno comunicato il sindaco Ricci e l’assessore Pozzi terminato il sopralluogo in strada Ghetto di Roncaglia dove sono in corso gli interventi di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, in capo al Comune. "A Roncaglia stiamo sistemando sei unità con 1,7milioni di euro". Il Comune ha messo a frutto i contributi del bando Pnrr e Pnc “ Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica“ che sosterrà, in totale, in tutta la città, la manutenzione straordinaria di 47 alloggi e pertinenze esterne. Oltre Roncaglia il Comune ha previsto interventi anche a Borgo Santa Maria (4.9milioni, per 16 unità immobiliari di via Monte Bianco), Santa Marina Bassa (2,1 milioni, 4 appartamenti), Fiorenzuola di Focara (1,2 milioni per 8 alloggi). Poi Municipio di Monteciccardo, tre alloggi in via Marconi 10, che beneficeranno dei lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico per 581.518,80 di euro.