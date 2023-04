All’Oliveriana due libri e studi su Morselli

Un pomeriggio con Ercole Luigi Morselli (foto), scrittore pesarese raffinato, spirito libero in eterno contrasto tra sogno e realtà, figura affascinante del panorama letterario di inizio ’900, "poeta del teatro e della vita": la sala dello Zodiaco della Biblioteca Oliveriana accoglierà oggi alle 17,30 la presentazione di due opere dedicate alla eccezionale figura di Morselli: Ercole Luigi Morselli. Biografia per immagini, di Lucia Ferrati (Raffaelli Editore), Un’idea sola bella. Sei studi sulla poetica di Ercole Luigi Morselli di Francesco Lanari (Metauro Edizioni) Ad introdurre l’evento il presidente dell’Ente Olivieri – Biblioteca e Musei Oliveriani – Fabrizio Battistelli; seguiranno gli interventi degli autori Lucia Ferrati e Francesco Lanari e di Salvatore Ritrovato, professore associato all’Università di Urbino. Ingresso libero fino esaurimento posti; per informazioni telefonare allo 072133344 o inviare una mail a [email protected]