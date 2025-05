All’opera il mastodontico torchio ‘Alessandro Magno’

Da qualche giorno il laboratorio di stampa d’arte 2RCABAU, allestito un paio di mesi fa in via Valerio grazie alla sinergia tra la stamperia internazionale 2RC, Accademia di Belle Arti e Comune, ha iniziato ufficialmente le sue attività. Ad usare per primi il mastodontico torchio soprannominato ‘Alessandro Magno’, unico al mondo, sono stati gli studenti del biennio specialistico della Scuola di Grafica.

"Finalmente è iniziato un primo momento di confronto e intervento sulla materia dedicato alla stampa editoriale – dice Simona Rossi, figlia dei fondatori della stamperia 2RC, che ha donato le strumentazioni – e gli studenti sono coinvolti in un percorso intensivo che li porta a riflettere e a lavorare su lastre di rame incise da William Kentridge, artista sudafricano celebre nel mondo per incisioni, disegni e film d’animazione realizzati coi suoi disegni a carboncino".

Entusiasta anche il direttore dell’Accademia Luca Cesari: "Ho assistito all’inizio del workshop che ha avviato la didattica in collaborazione tra 2RC e noi dell’Accademia con un grande senso di appagamento. Scorgevo una passione nei gesti degli studenti raggruppati intorno ai grandi torchi, che era pari alla gioia manifesta negli occhi di Simona Rossi che raccontava i segreti e l’esperienza dell’arte della stampa trasmessa a lei da Valter e Eleonora Rossi. Il primo lavoro è stata una lastra in rame di Kentridge, ma presto seguiranno altre sessioni, sempre di altissimo livello".

g. v.