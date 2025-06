"All’ospedale di Sassocorvaro tolti 4 milioni"

Il tour dei comuni di Matteo Ricci continua e arriva nel Montefeltro, dove tra i temi caldi c’è soprattutto per la sanità: "La propaganda degli ultimi anni si scontra con la realtà – dice il candidato Pd alle regionali, nella foto davanti al Lanciarini – Davanti alla struttura sanitaria di Sassocorvaro Auditore si incatenarono addirittura il sindaco locale e il sindaco di Urbino. Dobbiamo fare un bilancio dopo 5 anni di governo Acquaroli, che nel 2020 aveva promesso che questa struttura sarebbe ritornata totalmente pubblica, ma in 5 anni non è successo nulla: il privato che era qui è rimasto e non è stata fatta neppure la gara che avevano promesso di fare per la gestione della struttura".

"All’ospedale di Sassocorvaro – continua Ricci – sono stati tolti 4 milioni di fondi: e togliere fondi a questa struttura significa che le persone si debbono andare a curare da un’altra parte. Inoltre, è successo addirittura che dal 2023 in avanti sono state chiuse le liste per le prenotazioni, perché il budget era terminato, ed è anche successo, purtroppo, che questo punto di assistenza doveva diventare un punto di primo intervento. Anche in questo caso non è successo assolutamente niente, anzi, è accaduto che è stato dimezzato il numero dei medici del 118. Nel mese di maggio, la struttura ha avuto una mancata copertura del 52% di medici sulle ambulanze. Insomma, un territorio lasciato in grande difficoltà: nessuna delle promesse è stata mantenuta e la situazione è addirittura peggiorata, qui a Sassocorvaro Auditore così come in tutta la regione Marche.

"Nel Montefeltro, poi – continua Ricci – c’è un problema enorme di saturazione del Pronto Soccorso di Urbino, e quindi investire sulla sanità pubblica diventa necessario, per dare risposte che i cittadini attendono. Cambieremo, cambieremo fortemente: innanzitutto a livello nazionale dobbiamo investire almeno il 7% del Pil sulla sanità, altro che aumento delle spese militari. E dobbiamo farlo perché senza sanità pubblica non c’è il diritto alla salute per tutti".

Il tour di Ricci ha toccato anche Carpegna, Lunano, Piandimeleto e proseguirà nei comuni di Monte Cerignone, Mercatino Conca e Montegrimano Terme, dove Ricci ha incontrato i cittadini e fatto visita ad alcune delle aziende.

Andrea Angelini