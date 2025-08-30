"All’ospedale mi hanno salvato. Ho rischiato la vita per un infarto"

"All’ospedale di Urbino ho avuto la prova che la sanità del nostro territorio funzioni e possa salvare la vita". A dirlo è Michele Serafini, fermignanese, 51 anni, sposato, di professione muratore, che giorni fa, colpito da dolori al petto, si è presentato al Santa Maria della Misericordia per controlli ed è stato salvato da un infarto, in collaborazione con l’ospedale di Pesaro: "Era mattina e stavo andando al lavoro, quando ho cominciato ad accusare dei dolori strani al petto – racconta –. Insospettito e preoccupato da questi sintomi, mi sono presentato al pronto soccorso di Urbino. Fin dal triage in ingresso, dopo aver descritto cosa sentissi, il personale ha intuito cosa stesse accadendo: nel giro di dieci minuti mi sono ritrovato disteso su una barella e mi è stato comunicato da una dottoressa che avessi un infarto in corso. Mi è stata fatta una Tac con mezzo di contrasto e sono stato mandato immediatamente all’ospedale di Pesaro dove ho poi subìto un intervento in emodinamica nel reparto di Cardiologia. Nel giro di poco tempo ero fuori pericolo e in serata sono stato rimandato a Urbino. Sono rimasto stupito dal lavoro che ha svolto tutto il personale. Ho avuto, nella mia sfortuna, un’esperienza ottima nei nostri ospedali. Non ho trovato un’eccellenza al pronto soccorso di Urbino, di più. E altrettanto negli altri reparti. Tutti, dagli Oss, agli infermieri e ovviamente i dottori e le dottoresse, sono stati di una professionalità e tempestività lodevole, che sicuramente mi hanno salvato la vita. Per questo ho già mandato all’ospedale di Urbino una lettera di ringraziamento per ciò che hanno fatto. Meritano tutta la mia gratitudine. Vorrei che la mia “avventura“ fosse una testimonianza di quanto la nostra sanità territoriale funzioni e di quanto lavori bene il nostro personale, in rete con le altre strutture della provincia", conclude Michele Serafini.

n. p.