All’under 19 sfuma l’impresa con la capolista imbattuta Faenza

Non è riuscita alla TeamSystem Vuelle under 19 l’impresa contro la capolista imbattuta cadendo in Baia Flaminia 80-85 contro Raggisolaris Faenza. A fare la differenza è il primo quarto degli ospiti, che aggrediscono la partita è conquistano subito la doppia cifra di vantaggio sul 17-27 e allungano leggermente all’intervallo, 31-43. Al rientro dagli spogliatoi inizia la rimonta dei pesaresi, che punto dopo punto rosicchiano qualcosa per il -8 al 30’; privi di Giovanni Sablich, a cui auguriamo una pronta guarigione dopo la rottura del crociato, Cornis e Aloi provano a guidare la baracca, non spingendosi però oltre il -5 finale. Classifica quindi che posiziona la VL al quinto posto condiviso con Bologna San Lazzaro con otto punti in otto partite. Continua invece senza problemi il cammino in under 17 per la VL, che sbanca agilmente il campo di Pedaso per 40-90 e rimane imbattuta in attesa dell’ultima giornata di andata, mentre questa sera andrà in scena lo scontro diretto tra Porto Sant’Elpidio e il Bramante.

Divisi da due punti in classifica, è un’occasione per i pesaresi per non perdere il treno del secondo posto occupato proprio dai portoelpidiensi. Grande peccato invece per i Proca Gators, che si vedono interrompere la propria striscia di tre vittorie consecutive nella trasferta di Montegranaro per 70-60, vedendosi raggiungere in graduatoria proprio da questi ultimi. Nel girone B invece mercoledì scorso è andato in scena il derby tra il basket Giovane e l’Italservice Loreto, entrambe alla ricerca ancora della prima vittoria. Il referto rosa è andato al Loreto, vincente in casa 59-41. Cade infine la VL under 15 nel big match contro la Stamura Ancona 78-83; entrambe imbattute, gli anconetani comandando dall’inizio alla fine, resistono al ritorno nel terzo quarto e allungano in classifica.

Leonardo Selvatici