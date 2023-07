"Alluvione a Cantiano: Bosco di Tecchie e incuria, dimenticata?"

Dopo la lettera di un cittadino sull’incuria al Bosco di Tecchie apparsa martedì sul ’Carlino’, arriva la replica del Comune di Cantiano. "Dopo la devastante alluvione dello scorso settembre, con un territorio ancora pesantemente ferito ed una comunità che nonostante tutto sta tenacemente reagendo, apprendere dalla stampa che qualcuno, nientemeno che un professore universitario, si senta offeso nel trovarsi, da ospite, nell’incuria generale di una Riserva Naturale ci lascia perplessi ed attoniti. Avrebbe prima potuto confrontarsi con l’Amministrazione, soggetto gestore della Riserva, oppure interpellare il Comitato di Gestione che opera dal 2019, anno di istituzione della Riserva Regionale. Ci piacerebbe sapere inoltre quale strada il lettore abbia percorso per non vedere l’eredità geomorfologica e infrastrutturale lasciata dall’alluvione, senza parlare dell’immenso impegno che il Comune ha avuto e ha ancora in altri svariati campi, dai cittadini ai servizi essenziali. Tutto questo ha per forza ritardato, anche a discapito della Riserva, le attività di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria in alcuni settori ed anche alcune progettualità in essere, come quella del Geoparco, rallentando, nostro malgrado, la valorizzazione e promozione di un bene cui teniamo molto, come dimostrano le attività di manutenzione volontaria (area ingresso e sentieri) già effettuate dalla locale associazione di promozione sociale Naturalis Motus in vista del Festival delle Emozioni Naturali, decima edizione, festival nato soprattutto dalla consapevolezza di avere un patrimonio ambientale e naturale unico che va salvaguardato, Bosco di Tecchie in primis. Sappiamo che la Riserva di Tecchie meriti di più, ma siamo dispiaciuti che questa pubblica segnalazione non abbia preso in considerazione quanto accaduto, anche attraverso un confronto personale rappresentativo della situazione del territorio. In questa fase di rinascita, in cui tutta la comunità sta mettendo anima e cuore, forse questo suo ‘triste spettacolo’ poteva risparmiarcelo".