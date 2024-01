Alluvione, al via le richieste per i risarcimenti

E’ possibile da ieri richiedere un risarcimento per i danni subiti a causa dell’alluvione di maggio scorso. Ad avvertire i cittadini è il Comune di Urbino tramite una nota stampa. La domanda di risarcimento potrà essere presentata dai titolari di attività economiche, produttive o agricole e i privati proprietari di immobili dei comuni colpiti dall’emergenza (tra cui figura anche lo stesso Comune di Urbino). Lo ha stabilito con due ordinanze il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni di Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Tra i comuni inclusi nelle zone toccate dalla calamità c’è anche quello ducale nel cui territorio, in particolare nelle zone di campagna e in alcune frazioni, si sono verificati numerosi danni sia a strutture pubbliche che private. Tra quelli più ingenti c’è il crollo di una porzione di strada che collega il capoluogo con Gadana, riparato in tempo celere ma che ancora dimostra i segni della furia dell’alluvione. Ma anche le aree più in periferiche che hanno visto l’esondazione dei fiume o strade dissestate, rese impraticabili dalla forza delle piogge e dal vento. Creando disagi a abitazioni e attività economiche come ad esempio le case vacanze.

I fondi saranno concessi dopo le verifiche e ovviamente la ricezione delle richieste. Le ordinanze prevedono che le domande siano compilate direttamente dai soggetti interessati, attraverso la piattaforma informatica predisposta dalla Regione Marche e disponibile all’apposito link https://alluvione2023.regione.marche.it/. Per chi riscontrasse difficoltà nell’inserimento delle richieste o avesse dubbi è stato predisposto e organizzato un servizio di helpdesk per la segnalazione di problemi d’accesso o per la richiesta di supporto informatico nell’utilizzo della piattaforma. Questo è fruibile contattando il numero 0718063000, selezionando sul telefono l’opzione 1 per problemi di accesso o il 4 per il supporto. Tutte le informazioni necessarie sono disponibili anche sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo alla Ricostruzione nei Territori colpiti dall’alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche e sul sito istituzionale del Comune di Urbino.

fra. pier.