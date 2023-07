Alluvione, "Avanti con gli interventi"

CANTIANO – ll presidente della Regione Francesco Acquaroli ha incontrato il sindaco Piccini venerdì scorso per avere un confronto col Comune. "E’ stata un’occasione proficua e senz’altro da ripetere perché, attraverso il confronto e il dialogo, si possono affrontare in modo diretto le tante sfide che aspettano il territorio cantianese nell’immediato e in futuro", ha detto il sindaco Piccini che ha elencato le principali criticità al presidente Acquaroli, accompagnato nell’occasione dalla struttura commissariale con a capo l’ingegnere Stefano Babini e dalla responsabile del Genio Civile l’architetto Lucia Taffetani. Le priorità riguardano interventi per la riduzione del rischio idraulico e la pulizia dei fiumi; il ripristino dei ponti e depurazione delle acque.

am.pi.