Alluvione, c’è Figliuolo. Aumentano i Comuni che avranno gli aiuti. Ecco la nuova lista

Da sette Comuni a 24: non è ancora ufficiale, ma è molto probabile che aumenti il numero dei centri che beneficeranno degli aiuti previsti dallo stato di emergenza post alluvione di maggio. La novità è emersa nel consiglio regionale di ieri, nel momento in cui l’assessore regionale Stefano Aguzzi ha risposto a un’interrogazione della consigliera Pd Micaela Vitri. "Dopo l’alluvione – ha spiegato continua Aguzzi – a noi è stata fatta richiesta di segnalare i luoghi maggiormente colpiti. Non abbiamo fatto in tempo a ricevere le richieste che già dei tecnici della Protezione Civile Nazionale avevano fatto un sopralluogo, prendendone in considerazione 7. Tra questi visitati, era presente anche Vallefoglia, che non è stato valutata sin dal principio in stato emergenziale. Quando abbiamo inviato le richieste regionali, la cifra dei Comuni ammontava a 160. Ci è stato detto che era impossibile, in quanto in Emilia-Romagna, a richiedere assistenza erano solo 90. Quindi, da 160 abbiamo ridotto la cifra a 57 e di questi qui 17, probabilmente, riceveranno gli aiuti da parte del generale Francesco Figliuolo".

I nuovi Comuni presi in considerazione, infatti, si dislocano in tutte le Marche: 5 nel fermano, 3 nell’anconetano, 4 nel maceratese e 5 nel pesarese. I 5 della nostra provincia sono Frontone, Urbania, Lunano, Piandimeleto e Macerata Feltria, che potrebbero sommarsi a Pesaro, Fano, Urbino, Gabicce, Montelabbate, Monte Grimano terme, Sassocorvaro: "Quello che noi abbiamo dovuto fare, seguendo le direttive della Protezione Civile, è stato inserire dei requisiti da rispettare – continua l’assessore –. Questi consistevano in due punti: avere ricevuto almeno 100mila euro di danni e consegnare una mappa delle piogge dei Comuni colpiti, di almeno 120 millimetri. Se dei Comuni hanno avuto danni perché la pioggia ha acuito delle problematiche preesistenti, purtroppo, l’aiuto decade. Non sappiamo nemmeno se questi nuovi Comuni riceveranno gli aiuti, siamo ancora in attesa di una risposta decisiva".

A controbattere, la consigliera Vitri, la quale ha proprio preso in considerazione questi criteri: "Mi fa piacere che tra questi ci siano anche Lunano, Urbania e Piandimeleto, ma duole rimarcare che sono stati esclusi territori che hanno ricevuto ingenti danni – spiega Micaela Vitri –. I criteri presi in considerazione da Governo e Regione, purtroppo, non sono un parametro sufficientemente valido. È doveroso tenere conto anche della capacità di reazione dei singoli Comuni, soprattutto quelli più piccoli, privi di mezzi economici e di personale. A Gradara, per esempio, i danni ammontano ad oltre 670mila euro ed una famiglia è stata sfollata dalla propria abitazione, mentre a Vallefoglia l’esondazione del fiume ha provocato smottamenti, frane, allagamenti e il danneggiamento di diversi chilometri di strade. Similmente a Mombaroccio. Auspichiamo che il presidente Acquaroli si faccia portavoce effettivo di tutti i Comuni bisognosi". Oggi, il generale Figliuolo sarà nel Pesarese, incontrerà gli amministratori dei Comuni danneggiati dall’alluvione e il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, dopodiché terrà una conferenza stampa alle 11.30

Alessio Zaffini