Alluvione e danni, piovono richieste. In arrivo anche i fondi per il Comune

Con il pre-bando attivato subito dopo l’alluvione del 16 maggio 2023 per rendersi conto a grandi linee del volume economico dei danni subìti, al Comune di Fano erano arrivate una quarantina di richieste di risarcimento. Ed ora che - a seguito dell’emanazione delle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, inerenti al riconoscimento dei danni alle attività produttive e alle abitazioni private danneggiate da quegli eventi alluvionali - è giunto il tempo di presentare la documentazione per ottenere i soldi dallo Stato, il Comune se ne aspetta pressappoco altrettante.

Pratiche telematiche decisamente macchinose per le quali l’amministrazione fanese ha deciso di mettere in campo (ma solo fino al 1° marzo nonostante non ci sia una scadenza per la presentazione della documentazione) la sua Protezione Civile e gli Uffici Comunali in modo da aiutare i cittadini a districarsi nei meandri della burocrazia. Intanto però sono 70 i punti della città, in cui sono partiti i lavori per sistemare i danni subiti dal Comune stesso. Sono soprattutto frane, smottamenti e strade pericolosamente danneggiate, ma anche qualche piccolo problema nelle scuole di periferia a cui si è fatto subito fronte con soldi propri. Ora però sono stati assegnati 8 milioni di euro (dei 10 richiesti) dal Governo per gli interventi di urgenza e di ripristino a seguito degli eventi del maltempo del 2023. Lo ha annunciato ieri in conferenza stampa il vicesindaco Cristian Fanesi sottolineando come questa "sia una notizia davvero importante perché possiamo finalmente intervenire ed adoperarci su numerosi fronti per risolvere le emergenze e le situazioni di pericolo che si sono verificate, soprattutto nelle aree periferiche, di rilevante estensione, nel nostro perimetro cittadino. Principalmente, si tratta di frane e smottamenti che hanno reso impraticabili diverse strade secondarie".

Ora l’amministrazione sta cercando di velocizzare l’iter per far sì che i privati possano richiedere il rimborso dei danni riportati. Con la speranza di fargli arrivare i rimborsi prima della tornata elettorale del 9 giugno. "I cittadini e le imprese possono trasmettere la propria domanda per ottenere le somme a rimborso - continua Fanesi -. Al momento non è stato indicato un tetto massimo o un limite economico ai risarcimenti, l’importante è che sia totalmente documentato". Per spiegare questa opportunità l’amministrazione ha organizzato per martedì 30 gennaio alle 17 nella sede del C.B Club Mattei al Codma (via Tommaso Campanella 1) anche un incontro pubblico informativo, in cui verranno forniti i chiarimenti richiesti. Intanto sul sito del comune è stato pubblicato un avviso, in cui sono descritte tre diverse ordinanze che spiegano le modalità di presentazione delle domande per i contributi.

"La domanda per ottenere i rimborsi deve essere presentata dagli interessati o da un loro delegato munito di procura speciale solo tramite la piattaforma informatica ‘Cohesion Work Alluvione 2023’ - hanno spiegato i tecnici -. Sulla piattaforma sono presenti anche Video Tutorial e Manuali esplicativi. È possibile fare domanda per immobili ricadenti nel Comune di Fano relativamente agli eventi alluvionali 2023 e per i quali sia dimostrato, con perizia giurata (ovvero redatta da un professionista iscritto all’albo), il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi".

Tiziana Petrelli