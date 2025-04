Alluvione, ecco 10 milioni per fogne e acquedotti

Via libera ieri in Conferenza dei Servizi agli interventi di sistemazione e ripristino delle reti fognarie e idriche nei Comuni di Cantiano, Frontone, Pergola e Serra Sant’Abbondio duramente colpiti dall’alluvione del 2022. L’investimento complessivo previsto, fa sapere la Regione, è di circa 10 milioni di euro, finanziati dal Commissario straordinario grazie ai fondi stanziati dal Governo nazionale e inserito nel Piano delle opere strutturali dell’ordinanza 1011. Il soggetto attuatore, Ato 1, ha già individuato le ditte incaricate e i cantieri partiranno entro il mese di maggio. "Questi interventi – spiega il presidente della Regione e commissario per l’alluvione Francesco Acquaroli – rappresentano passi concreti verso il ripristino dei territori colpiti dall’alluvione e la messa in sicurezza delle nostre comunità. Stiamo lavorando insieme al vicecommissario Babini, alle strutture regionali e alla protezione civile per avviare le opere previste e portare a termine i cantieri già partiti, affinché i cittadini possano contare su infrastrutture moderne, efficienti e sicure".

Il vicecommissario Stefano Babini, ha ringraziato Ato 1 e Marche Multiservizi "per la collaborazione, auspicando un rapido avvio dei lavori per garantire il pieno ripristino della funzionalità dei sottoservizi. Ricordo inoltre l’importanza di utilizzare le deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile per accelerare le procedure. Tra gli obiettivi degli interventi, anche la rimozione delle tubazioni presenti all’interno degli alvei, una risposta concreta per la sicurezza e la tutela del territorio".

In una successiva conferenza dei servizi che si è svolta sempre ieri mattina, a cui ha partecipato anche il direttore della Protezione Civile, ingegner Stefano Stefoni, è stato approvato anche il progetto definitivo Pfte (Progetto di fattibilità tecnico economica) di mitigazione del rischio idraulico per il torrente Balbano, la sistemazione della strada Pian di Balbano ed il rifacimento del ponte Pian di Balbano a Cantiano. L’intervento, riferisce la Regione, "ammonta a 2,1 milioni ed era stato già inserito nell’Accordo Quadro e l’impresa che eseguirà i lavori sarà Vernarecci srl di Cagli". Terminati inoltre nei giorni scorsi i lavori di somma urgenza sul Torrente Tenetra. Il costo dell’intervento è stato di circa 270 mila euro. Sempre a Cantiano, ripresi i lavori (sospesi a causa maltempo) di sistemazione sul torrente Bevano che riguardano la pulizia delle briglie e il ripristino della sezione idraulica del corso d’acqua.