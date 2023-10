Alluvione in Irlanda: "Abbiamo perso tutto"

di Tiziana Petrelli

"Se potete, aiutateci con una donazione. Ho perso casa, documenti, vestiti, mobili… tutto sotto 1,5 metri di fango, mercoledì pomeriggio, dopo l’alluvione che ha colpito Midleton Cork in Irlanda. Ogni euro ci sarà d’aiuto per ricominciare". E’ un appello disperato che mette da parte con dignità l’orgoglio, quello lanciato in queste ore sui social da un fanese che all’estero ha perso tutto ciò che aveva. Ci sono infatti anche Massimiliano Merli, un 51enne di Bellocchi con la moglie, tra le vittime della tempesta Babet che mercoledì 18 ottobre ha colpito con forza il sud dell’Irlanda, causando una grave alluvione a Cork, che ha spazzato via anni di sacrifici di tantissime famiglie. A Fano, dove torna più volte l’anno, tutti lo conoscono come Max Merli, il fanese che rifornisce di prodotti enogastronomici Made in Italy il sud dell’Irlanda dove vive e lavora da 22 anni, nella terza città più popolosa dell’isola, dopo le capitali Dublino e Belfast.

"Sono in Irlanda dal 2001 - racconta disperato -. In questi 22 anni di lontananza da casa, dalla famiglia, dagli amici, dal sole (perché qui piove sempre) ho resistito pensando che il sacrificio era ripagato dal benessere economico che stavo producendo. Con un salario più alto rispetto a quello che avrei avuto in Italia, sono riuscito a risparmiare creando quella che credevo una sicurezza per il futuro. Invece ho perso tutto". In poche settimane Max e la moglie sono passati dal vedere realizzato il sogno di una vita a vederlo poi sprofondare nel fango. "Quattro mesi fa abbiamo comprato casa investendoci tutti i nostri risparmi e accendendo anche un mutuo - prosegue -, qui infatti le case costano tre volte rispetto a Fano. Era la casa dei sogni. Un appartamento nuovo che abbiamo finito di arredare la domenica prima dell’alluvione".

La voce gli si strozza in gola, raccontandolo. "Poi cosa succede? - riprende il racconto - Babet si abbatte sull’Irlanda e la zona più colpita è proprio Middleton, a 20 minuti da Cork, il paese in cui abitiamo noi. Per fortuna non ci sono stati morti, a parte un cagnolino. Ma per farvi capire… erano circa le 13 quando ha iniziato a piovere e io e mia moglie eravamo al lavoro. L’azienda di mia moglie ha rimandato i dipendenti a casa, ma la stazione dei treni era già chiusa e non è potuta rientrare. Io ero in auto e con molta difficoltà sono riuscito a ritornare a Middleton, ma la polizia non faceva già più entrare in paese. A quel punto ho parcheggiato l’auto e ho deciso di andare a piedi. Mi sono trovato in un metro e mezzo d’acqua marrone a risalire la corrente, con la forza della disperazione e della rabbia (le immagini online mostrano gente che navigava le strade con un gommone, ndr). Quando sono arrivato a casa non si poteva neppure aprire la porta. Dalle finestre ho visto che i danni erano grandi. Il giorno dopo ci siamo accorti di quale inferno fosse. Abbiamo perso tutto, dalla A alla Z. Siamo riusciti a salvare solo un po’ di vestiti, facendo lavatrici industriali per tre giorni".

Ora il problema è quello che il nostro territorio ha conosciuto da vicino un anno fa, con l’alluvione di Cantiano. "I mutui non si fermano, le assicurazioni non coprono tutti i danni, gli iter per ottenere gli aiuti del governo sono lunghi… Noi siamo italiani all’estero, senza famiglia e senza nessuno. Ci siamo ritrovati con due buste di vestiti a dormire in auto. Per fortuna un amico ora ci ha messo a disposizione una camera a casa sua, ma non è che possiamo restare qui a lungo…." Massimiliano ha un profilo Facebook con il nome ’Max Merli’ dove chiede sostegno.