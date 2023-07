Alluvione, l’onda lunga Pesche di Montelabbate: produzione giù del 30%

"Su pesche nettarine e albicocche l’assicurazione mi ha riconosciuto il danno del 94 per cento: in pratica produzione annullata. Sulle pesche normali ce la caviamo con un calo tra il venti e trenta per cento: tutto è stato distrutto dalla recente grandine e l’alluvione ha completato il danno". A parlare è Elso Renzi presidente dell’associazione "Pesca di Montelabbate", che riunisce una ventina di produttori. Renzi fa il bilancio dei danni anche dalla recente alluvione "L’acqua ha coperto i terreni per dieci giorni, ha letteralmente affogato le piante e non ci ha permesso di entrare tra i filari per i necessari trattamenti. Così anche nel caso delle mele paghiamo dazio: sono vittime della ticchiolatura e le possiamo vendere solo ai privati perché i negozi non le vorranno".

In tutto l’associazione "Pesche di Montelabbate" riunisce una ventina di produttori, di cui, fa notare uno di loro, Luciano Baronciani, "almeno otto rischiano di sparire, di chiudere perché i giovani che stanno crescendo nelle rispettive famiglie e che potrebbero prendere in mano le aziende sono frenati dai danni e dagli altissimi costi che comporta adeguarsi a questi sconvolgimenti climatici: reti antigrandine e anti-insetti, microirrigazione. Accorgimenti per i quali servono investimenti di centinaia di migliaia di euro, altrimenti il raccolto rischia di azzerarsi come in questa circostanza. La Regione ci aiuti"

Una buona notizia arriva proprio dalla Regione: "E’stata accolta la mia proposta, appoggiata dalla consigliera Micaela Vitri del Pd – dice il vice presidente Andrea Biancani – per inserire una premialità di punteggio nei bandi dei fondi europei, per le imprese nelle aree alluvionate, in particolare in quello per i giovani e per gli investimenti produttivi. Premialità anche per chi investe nella prevenzione dei danni da calamità. Sono anche stata avviate le richieste al Governo per i ristori diretti. Più punti si hanno e più sale la possibilità di avere risorse. Possiamo ipotizzare in circa 40mila euro gli aiuti per giovani imprenditori. In Consiglio sono stati annunciati ristori diretti alle imprese agricole colpite. I soldi proverranno dal fondo di solidarietà nazionale dedicato a questo tipo di emergenze e per attivarli serve il via libera del Ministero. Per quanto riguarda l’area alluvionata nel settembre 2022, l’autorizzazione è già arrivata, per cui nei prossimi mesi partiranno le procedure".

Davide Eusebi