Alluvione, nuovi aiuti ai centri colpiti Potranno accedere al fondo di solidarietà

Per la Regione Marche sono giunte importanti notizie dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per le imprese agricole colpite dall’alluvione occorsa nella notte tra il 15 e il 16 settembre 2022 nelle province di Pesaro-Urbino, Ancona e Macerata. Lo annuncia il Deputato di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli che aggiunge: "Con il decreto del Ministro Francesco Lollobrigida, cui va il nostro ringraziamento, è stata riconosciuta - come richiesto dal presidente della Regione Francesco Acquaroli - l’eccezionalità degli eventi calamitosi di quella notte, aprendo dunque la possibilità di accesso al Fondo di solidarietà nazionale (FSN) per il ripristino delle strutture aziendali e delle infrastrutture connesse alle attività agricola andate distrutte o danneggiate".

L’On. Baldelli ricorda come l’alluvione accaduta nelle Marche sia stata "un vero e proprio tsunami che ha distrutto i territori di montagna e non solo quelli posti a valle come invece solitamente accade per un’alluvione. Un fatto drammatico che ha messo a dura prova i nostri territori ma anche imprese e strutture fondamentali per la nostra produzione agricola, a cui però sono seguite risposte concrete e tempestive da parte del Governo come mai accaduto in precedenza per simili eventi. Ancora una volta, fondamentale è stata l’attività dei parlamentari marchigiani che hanno svolto la funzione di catena di trasmissione tra la nostra Regione e il Governo Nazionale".

Specifica il deputato di Fratelli d’Italia: "I comuni interessati dal provvedimento sono 56, dislocati nelle tre province colpite dagli eccezionali eventi. Nella provincia di Pesaro-Urbino: Cagli, Cantiano, Frontone, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, San Lorenzo in Campo e Serra Sant’Abbondio".