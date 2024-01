Alluvione, Schlein va a Cantiano: "Io vostra portavoce a Roma"

"Mi farò portavoce di queste problematiche portandole sul tavolo parlamentare nella finalità di snellire realmente i tempi della burocrazia per dare, a chi ha pagato dazio a questi eventi calamitosi, le sacrosante misure per ripartire". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, si è presentata ieri a Cantiano, uno dei comuni più colpiti dall’alluvione del settembre 2022. "Siamo qui per accendere i riflettori su territori che hanno dimostrato una straordinaria resilienza ma che non possono essere lasciati da soli – ha argomentato –. Le aree interne e le montagne in genere non hanno ascolto. Chi vive in queste terre ci deve insegnare a scrivere politiche che siano adatte ai territori". Ad accogliere la Schlein il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini e tutti gli amministratori dei comuni colpiti dall’alluvione del settembre 2022 a partire dal presidente dell’Unione montana del Catria e Nerone Alberto Alessandri, oltre ai vertici del Pd, e al capogruppo in consiglio regionale Maurizio Mangialardi. La segretaria del Pd ha sottolineato che è urgente garantire fondi sufficienti per implementare progetti a lungo termine che evitino futuri eventi simili ricordando inoltre che… "occorre aiutare i Comuni, quelli piccoli come Cantiano, anche con il personale perché sennò i progetti non vanno avanti. Ogni giorno che passa è una spinta in più verso lo spopolamento". Per Piccini "le risorse disponibili sono state giudicate insufficienti dalla Schlein".

Amedeo Pisciolini