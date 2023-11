"Alluvione, serve più personale. Il Comune rischia la paralisi"

Il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini, ieri ha preso di nuovo "penna e calamaio" e ha scritto al Vice Commissario delegato agli eventi alluvionali Stefano Babini, al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e per conoscenza diversi organismi istituzionali, sottolineando "lo stato non più sostenibile di estrema difficoltà della struttura comunale di Cantiano, comune tra i più colpiti in termine di devastazione dall’evento del 15 settembre 2022". "La piccola struttura comunale – scrive il primo cittadino – si trova infatti a gestire, senza soluzione di continuità, orma da più di 13 mesi da quel tragico evento, una mole di attività, specifiche alla situazione emergenziale in corso, che coinvolgono ben 212 abitazioni di privati cittadini tra abitazioni principali e non, 60 attività d’impresa compromesse e decine di milioni di danni al patrimonio pubblico. L’occasione per ribadire tale necessità è data da un provvedimento che il Commissario Delegato alla gestione emergenziale dell’alluvione del maggio 2023 Generale Figliuolo, ha adottato per dar riposta in tempi celeri, alla stessa problematica di supporto tecnico ammnistrativo che stanno avendo i comuni dell’Emilia Romagna ed i sette comuni della provincia di Pesaro Urbino toccati dall’evento eccezionale. Nello specifico ben 24 sarebbero infatti le figure di supporto, tra tecnici ed istruttori, assegnate ai soli comini marchigiani della nostra Provincia colpiti dall’alluvione del maggio 2023". E ancora: "E’imbarazzante la mancanza di analoghi provvedimenti che avremmo voluto arrivassero anche sui nostri territori che, senza dubbio, non hanno paragone per devastazione al resto della provincia. Potere contare su figure aggiuntive da poter dedicare alla gestione del post-emergenza permetterebbe all’esigua struttura tecnico-amministrativa dell’Ente di riprendere in mano l’ordinaria amministrazione, scongiurando la perdita di numerose opportunità e finanziamenti, legati da una parte all’impossibilità di partecipare a bandi. Richiamo di non garantire i servizi alla cittadinanza".

am.pi.