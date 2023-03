Alluvione, “via libera“ per le opere urgenti. Ci sono più di 5 milioni

CANTIANO

Sollecitate da più parti, sono finalmente pronte al via le opere di “somma urgenza“ per i territori colpiti dall’alluvione dello scorso 15 settembre. Riguardano lavori da fare a Cagli, Cantiano, Frontone, Serra Sant’Abbondio e Pergola e ammonteranno per un valore di 5 milioni e 148mila euro. A farlo sapere è la Regione Marche, la quale informa che così "ha deciso in modo unanime la Conferenza dei Servizi" tenutasi ieri nella sede di di Marche Multiservizi. "Tutte le parti chiamate in causa – commenta il presidente Francesco Acquaroli commissario per l’emergenza alluvione – si sono adoperate per arrivare ad una soluzione che potesse dare risposte concrete ai cittadini, alle imprese e alle comunità così duramente colpite".

Con il parere favorevole di ieri infatti, sarà dunque possibile dare il via alle opere di somma urgenza e si mette il gestore nella condizione di partire con i primi interventi su reti acquedottistiche, fognature e depuratori. Le opere che verranno eseguite sono quelle di cui il territorio ha più bisogno per prevenire criticità degli aspetti igienico sanitari, causati dalla distruzione di parte delle reti fognarie e di depuratori e legati alla distribuzione dell’acqua potabile.

"La Conferenza si è svolta in un clima di fattiva cooperazione – sottolinea Stefano Babini, vice-commissario per l’emergenza alluvione – e questo ha permesso di arrivare rapidamente a una positiva conclusione. Grazie a questo risultato, Marche Multiservizi potrà avviare i primi lavori, piccoli ma importanti. Questo conferma l’attenzione della Regione nel voler dare una risposta a questi territori che hanno subìto gravi danni". "Sono molto soddisfatto del risultato che abbiamo raggiunto", spiega l’ingegner Michele Ranocchi, direttore dell’AATO1 Marche Nord Pesaro e Urbino.