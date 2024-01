Alluvioni: aiuti per i dipendenti dell’Afam

In arrivo altri ristori nelle zone alluvionate, stavolta la tranche di contributi è destinata ad una categoria particolare dell’istruzione universitaria: le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (Afam). Il fondo è destinato sia alle istituzioni stesse, sia ai dipendenti che abbiano subito danni dagli eventi di maggio.

Nella nostra provincia, le istituzioni Afam sono il conservatorio Rossini di Pesaro, l’ISIA e l’Accademia di Belle Arti di Urbino. Se nessuno dei tre enti ha subìto danni dagli eventi atmosferici, tuttavia ogni dipendente delle tre istituzioni che ha avuto danni documentabili dall’alluvione può beneficiare di questa “corsia preferenziale“ per ottenere un contributo che copra le spese a favore di persone, cose e immobili danneggiati. Il totale del fondo, che comprende numerosi altri enti Afam dell’Emilia Romagna, ammonta a 1,75 milioni di euro, e vi possono accedere docenti, tecnici e amministrativi in servizio nell’anno accademico 2022-23 con qualsiasi tipo di contratto.

Il decreto ministeriale precisa che non possono esserci altre richieste di indennizzi in corso o già ottenute, e che i richiedenti devono produrre preventivamente una perizia (anch’essa inseribile tra le spese) che attesti i danni e successivamente i giustificativi delle spese sostenute. Tutta la procedura sarà seguita dalle segreterie degli enti stessi, che avranno anche l’onere di controllo a campione e erogheranno il contributo non appena sarà versato dal ministero. I dipendenti di conservatorio, ISIA e Accademia interessati possono già informarsi presso i propri uffici.

gio. vol.