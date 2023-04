Alma, arrestato D’Angelo: si stava occupando del campo dei Militari

È rinchiuso nel carcere di Poggioreale a Napoli da più di un mese. Frode fiscale, l’accusa che si legge nell’ordinanza di custodia cautelare notificatagli dagli uomini della Guardia di Finanza. Lui è Danilo D’Angelo, originario di Caserta, ma noto in città per la sua collaborazione con il presidente dell’Alma Juventus Fano, Mario Russo. Di professione commercialista, D’Angelo era già stato interdetto a febbraio 2022 dall’attività a seguito di un’indagine contro di lui e un imprenditore suo cliente per gravi indizi in ordine al loro coinvolgimento in un articolato sistema di frode finalizzato all’evasione fiscale. A marzo scorso, i due sono di nuovo finiti nei guai. E sempre per reati fiscali.

"È un mio amico – ha spiegato ieri Russo raggiunto al telefono – stava passando un momento di difficoltà, mi aveva chiesto una mano e io l’ho aiutato assumendolo come dipendente in una delle mie aziende. Una collaborazione iniziata a maggio dello scorso anno. Per la nostra squadra stava seguendo questioni amministrative, come quella della realizzazione del campo di allenamento per il Fano al campo dei Militari. Avrebbe dovuto fare il piano economico finanziario da allegare al progetto. Ma ora è ovviamente impossibilitato a farlo. Nel frattempo l’ho sospeso dal servizio". Ieri il difensore di D’Angelo, l’avvocato Giuseppe Stellato di Santa Maria Capua Vetere, ha fatto sapere che l’inchiesta dovrebbe essere alle battute finali. "Attendiamo di vedere l’avviso di conclusione delle indagini e poi decideremo il da farsi. È una vicenda ancora tutta da chiarire".

e. ros.