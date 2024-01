Alma, derby con sciopero. Si schierano più divise

Potrebbe essere un pomeriggio caldo, quello di oggi in zona Stadio dove alle 14.30 si disputerà il derby Fano-Fossombrone. Le rispettive tifoserie infatti hanno deciso di non entrare allo stadio, ma di arrivare comunque allo stadio, fermandosi praticamente sulla soglia. Il che rende la situazione poitenzialmente esplosiva. Con le forze dell’ordine già in preallarme con dispositivi rafforzati. Il Commissariato ha deciso infatti di aumentare la vigilanza delle forze dell’ordine messe in campo per l’evento, all’esterno del Mancini. C’è infatti molta fibrillazione nelle rispettive tifoserie, unite nella rivolta: entrambe contestano la decisione (presa del patron del Fano) di portare per la Giornata Granata i prezzi dei biglietti alle stelle. Entrare in curva costerà 20 euro (sia agli ospiti che alla tifoseria di casa), la tribuna laterale 22 e quella centrale 27 a cui vanno aggiunti 1,50 euro di prevendita (inoltre non saranno validi né gli accrediti né gli abbonamenti).

Una sola cosa al momento appare certa: tolti i giornalisti e pochi altri presenti, lo stadio sarà praticamente vuoto. E se lo stadio sarà vuoto gli ultras di entrambe le tifoserie potrebbero decidere di riversarsi ugualmente nel quartiere di San Lazzaro per far sentire la loro presenza ai giocatori in campo, da oltre le mura. Lo faranno? Un bel dilemma ma anche un problema per gli addetti della sicurezza pubblica, dopo lo 0-3 a tavolino del match di andata.

Un problema però già affrontato e risolto grazie all’impegno di tutte le forze dell’ordine cittadine, compresa la Polizia Locale che ha aumentato del 50% la sua presenza in campo per oggi. Nel consueto tavolo tecnico pre partita coordinato dalla Questura, infatti, era stata richiesta "una presenza adeguata all’esigenza" con il dispiegamento di maggiori uomini e donne, per la sorveglianza all’esterno del Mancini. Non ci saranno quindi solo le solite due pattuglie fuori dai due ingressi, ma pattugliamenti anche nelle zone circostanti in cui il timore è che possano crearsi affollamenti e disordini.

Tiziana Petrelli