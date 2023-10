Alma Fano, "Noi vogliamo il sintetico nell’ex campo dei militari"

L’Alma Juventus Fano e più precisamente l’Accademia Granata ribadisce la sua volontà di andare avanti col progetto del centro sportivo nell’impianto dei Militari in viale Piceno. Ma non vuole essere trascinata nella polemica se sia meglio realizzare il campo in sintetico o sistemare la restante parte della Gradinata al "Mancini". "Non siamo noi – scrive il vicepresidente della società granata Franco Pantaleoni - a dover valutare tra la possibilità di realizzare l’intervento presso l’impianto dei Militari ovvero abbattere la Gradinata inagibile, ammesso che gli interventi siano in antitesi. Sono scelte che spettano all’Amministrazione comunale e sulle quali, sicuramente non potremmo intervenire se non ribadendo la necessità di un sintetico nel campo dei Militari più volte evidenziata e in funzione della quale importanti spese tecniche e di progettazione a nostro esclusivo carico sono già state sostenute".

Rispondendo ad una interrogazione del Movimento 5 Stelle, l’assessore Cristian Fanesi aveva già chiarito che il Comune di Fano ha a disposizione per il 2023 una cifra di 490mila euro da destinare all’Alma e che pertanto era necessario individuare la priorità da soddisfare. Il Fano avrebbe indicato il centro sportivo dei Militari per il quale la procedura non è ancora terminata. "Con l’impegno di tutte le parti intervenute, a conclusione di una tribolata Conferenza dei Servizi, finalmente è stata sancita la possibilità di realizzare l’intervento a fronte di alcune prescrizioni indispensabili; per cui compatibilmente con i tempi dei professionisti coinvolti si è provveduto ad aggiornare i documenti di progetto in attesa di concordare gli ultimi atti dell’iter amministrativo con il Comune" scrive ancora Pantaleoni. Il fatto è che il tempo passa e di atti concreti per la Gradinata o per il centro sportivo ancora non se ne vedono.