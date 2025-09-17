Alma Fano, per la Coppa largo ai giovani . Contro il Villa S. Martino è quasi un Fano 2

Ritorno di Coppa Italia questa sera al "Mancini" (calcio d’inizio alle ore 20,00, biglietto unico di 5 euro valido per tutti i settori) per l’Alma che affronta nel match di ritorno il Villa San Martino già sconfitto all’andata per 1-0 grazie alla rete di Sartori. Mister Omiccioli approfitterà dell’occasione per mandare in campo le seconde linee e far riposare quei giocatori che pur lamentando qualche problema hanno stretto i denti e giocato domenica scorsa contro il Tavullia Valfoglia. "Penso di dare spazio ai tanti giovani che abbiamo – ha detto il tecnico granata – e che finora hanno avuto poco spazio per giocare. Ne abbiamo diversi e per loro questa sarà una buona occasione per vivere il ritmo partita e mettersi in mostra. Siccome però non ho tutta la copertura dei ruoli – aggiunge Mirco Omiccioli – chiederò a qualche ’anziano’ di fare gli straordinari. Fortunatamente la prossima gara di campionato in trasferta si giocherà di domenica (contro la Castelfrettese che ha chiesto il posticipo, ndr) per cui avremo un giorno in più per prepararci".

Si scopre l’acqua calda dicendo che la società di via Toscanini tiene in modo particolare al campionato e, di converso, assai poco alla Coppa Italia che viene vista solo come un’opportunità per far fare minutaggio a tanti ragazzi che in queste prime domenicche di campionato sono destinati alla panchina o addirittura alla tribuna. I nomi sono diversi. Oltre al portiere Sodani, in difesa potrebbero giocare Incerti, Di Letizia o Innocenti sulle fasce, Riggioni nel ruolo di centrale, magari insieme a Fontana; a centrocampo Malshi, Niang, Frulla, Manuelli, potrebbero essere guidati da un regista arretrato che potrebbe essere Andrea Omiccioli o Mattioli, mentre davanti uno dei due Palazzi, Nicola o Mattia potrebbe fungere da trequartista per le punte. Anche qui la scelta è piuttosto varia: Moschella e Beciani che hanno giocato il secondo tempo contro il Tavullia, ma c’è anche Zaccardo, in grado di sostituire i vari Sartori, Sabattini e Arpaia che potrebbero comunque essere ugualmente della partita.

Insomma si potrebbe disegnare una specie di Fano 2, tanto è il materiale a disposizione per una gara utile a dare indicazioni specialmente sul valore degli under, anche nell’ottica di eventuali aggiustamenti della formazione titolare. All’andata, come detto, finì 1-0 per l’Alma, in caso di parità di risultato, non ci sarebbero i supplementari ma direttamente i calci di rigore.

sil.cla.