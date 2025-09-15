Alma Fano, una vittoria col brivido. Il Tavullia fallisce il pari nel finale

ALMA 2 TAVULLIA 1

ALMA (4-3-3): Santini; Scarlatti, Fontana, Saponaro, Giacomelli; Mattioli, Omiccioli, Pierpaoli (37’ st Malshi); Arpaia (15’ st Beciani), Sartori (43’ st Zaccardo), Sabattini (28’ st Moschella). A disp. Sodani, Innocenti, Palazzi M., Niang, Frulla. All. Omiccioli. TAVULLIA VALFOGLIA (4-1-4-1): Arcangeli; Salvatori, Pagniello, Passeri, Osmani; Giunti (39’ st Serafini); Giunchetti (32’ st Sciamanna), Ricciotti (37’ st Masullo), Ferrini, Cesarini (43’ st Bartolucci); Vegliò. A disp. Brocchi, Filippucci, Fabrizi, Sgaggi, Simoncini. All. Teodori. Arbitro: Davide Gismondi di Macerata. Reti: 27’ st Beciani, 31’ st Sartori, 44’ st Vegliò. Note: pomeriggio afoso, terreno ottimo, spettatori 1.000. Ammoniti: Ferrini, Scarlatti. Angoli 4-4, recuperi 2’ + 5’.

Il Fano fa due su due di vittorie e si porta in testa alla classifica, seppure in coabitazione col Vismara. A farne le spese stavolta è il Tavullia Valfoglia che nel finale procura qualche brivido di troppo al popolo fanese (bella la cornice di pubblico con un migliaio di spettatori), arrivando persino a sfiorare il pareggio.

I granata partono con un atteggiamento offensivo – un 4-3-3, dovuto anche all’assenza di Nicola Palazzi – ma la superiorità tecnica in campo non si vede e così la partita fila verso un sostanziale equilibrio. Dopo un tiro ravvicinato di Mattioli respinto da Osmani (5’), al quarto d’ora la gara è sospesa per una decina di minuti perché dalla Curva si invoca l’ambulanza. Un tifoso storico, Giuseppe Sanzo, conosciuto da tutti come "Pinuzzu", si sente male, intervengono polizia, un medico, l’assessore allo sport Santorelli, la Croce Rossa e alla fine tutto si risolve.

Mister Omiccioli cambia posto alle ali Sabattini e Arpaia: al 31’ cross in piena area del primo per l’altro che non arriva alla deviazione. Poi al 40’ elevazione di Mattioli parata da Arcangeli. Il Tavullia gioca alla pari – Vegliò, unica punta, e le proiezioni degli interni paiono sempre insidiose: al 37’ Santini alza, complice la traversa, un fendente da lontano di Giunti.

Nella ripresa il Fano preme e il Tavullia rallenta, così mister Omiccioli modifica radicalmente il reparto offensivo: dentro Beciani e Moschella per i due esterni. Soluzione che si rivela vincente col Fano che piazza un micidiale uno-due. Al 27’ sul traversone Giacomelli indirizza di testa, respinge il portiere per un batti e ribatti concluso proprio dalla girata di Beciani che insacca da due passi. Meno di cinque minuti e arriva il raddoppio (31’): punizione di Omiccioli, spizzica Fontana, e Sartori corregge in rete. L’Alma sembra aver messo in ghiaccio la gara, però si complica la vita da sola. Un clamoroso scivolone di Santini che perde un innocuo pallone dentro l’area consente a Vegliò di segnare a porta vuota e di rianimare il Tavullia (44’) che si getta disperatamente all’attacco. Un thrilling l’ultima occasione degli ospiti (50’) su punizione per fallo di Scarlatti: Vegliò, tutto solo, a due metri dalla linea bianca, fallisce il pareggio!

Silvano Clappis