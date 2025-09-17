Alma Juve, trasferta fruttuosa degli Allievi in Veneto: Piccioli il primo dei fanesi

Trasferta lunga ma proficua quella degli Allievi della Scd Alma Juventus Fano a Fossalta di Piave (Ve), dove era in cartellone l’89° Trofeo Bottecchia. In una gara con ben 94 partenti e quattro traguardi volanti, tutti i ragazzi dei diesse Gabriele Gorini e Filippo Beltrami sono giunti al traguardo. E’ stata la prima volta in tal senso per il 2010 Massimo Ranieri, ultimo però della pattuglia arancio-aragosta col suo 69° posto finale. A precederlo sono stati Kevin Piccioli, ventesimo e piuttosto attivo, Youssef Dahani, 35°, Pietro Brancati, 40° e protagonista di una fuga a quattro, e Luca Conti, 42°.

In preparazione di questa uscita gli Allievi fanesi per allenarsi si erano spinti sino a Filottrano, approfittandone per rendere omaggio (foto, coi parenti) al compianto Michele Scarponi. La sorella ed il fratello del campione, vittima nel 2017 di un investimento in strada e nel 1995 accompagnato proprio da Gorini all’epoca responsabile tecnico della selezione marchigiana al campionato italiano Allievi a Salerno, hanno gradito il gesto e gli hanno persino regalato alcune sue borracce.

Quella rappresentativa annoverava peraltro pure Michele Piccioli, papà del succitato Kevin, e Samuele Mancinelli, attuale diesse degli Esordienti della Scd Alma Juventus. Lo stesso Mancinelli ha accompagnato i suoi nell’appuntamento a Fiumicino di Savignano sul Rubicone, dove si correva il 36° Memorial Francesco Turci-36ª Coppa Cocif. Entrambe le categorie erano chiamate ad affrontare il medesimo tracciato ma da ripetere 5 volte per i 1° Anno e sei per i 2° Anno. Tra i 1° Anno 11° Riccardo Violini, mentre Nico Fossa si è fermato al 2° giro come Federico Pogliaghi.