Alma, la testa per il Notaresco. Sarà assente il baby Mancini

Grande entusiasmo quello mostrato dal neo presidente dell’Alma Juventus Fano Salvatore Guida durante la visita di due giorni nella città della Fortuna. Il nuovo patron granata ha infatti incontrato la dirigenza, confermando Franco Pantaleoni vicepresidente e Di Cuonzo come responsabile dell’area tecnica, mentre in settimana verrà ufficializzato il nuovo direttore generale, l’ascolano Pierluigi Petritola. Il neo presidente è rimasto a Fano fino a ieri a pranzo, e nei giorni passati ha fatto visita allo staff tecnico, medico e alla squadra, tranquillizzandoli sui due stipendi ancora da ricevere e sul fatto che verranno garantite le spese mediche e di trasferta, già a partire da Piedimonte Matese; non appena il passaggio di quote da Russo a Guida verrà formalizzato quest’ultimo inizierà infatti ad adempiere a tutti i suoi doveri. In settimana il presidente incontrerà anche il sindaco Seri e l’amministrazione comunale, e verrà convocata anche una conferenza stampa, con molte probabilità venerdì mattina, dove la nuova proprietà si presenterà alla stampa e alla città. Il vicepresidente Pantaleoni si è subito messo a disposizione della nuova proprietà per lavorare verso la salvezza, che è l’obiettivo chiesto alla squadra: "L’obiettivo della società è la salvezza, lavoreremo uniti per mantenere la categoria. Ho visto un presidente molto entusiasta e deciso in questi giorni che ha passato a Fano, e sono convinto che faremo bene".

Il recupero tra Vastogirardi e Fossombrone si è concluso a reti bianche, e i molisani si sono portati ad una lunghezza dai granata. Martedì pomeriggio la squadra tornerà a lavorare per preparare la gara interna contro il Notaresco. Sarà assente il baby Alessandro Mancini, partito alla volta di Viareggio per disputare il torneo toscano. "L’importante è che le società abbiamo più coraggio con i giovani – sottolinea il mister della rappresentativa Giannichedda –. Chi ha talento e i numeri giusti deve trovare spazio, senza correre il rischio di bruciarlo. È naturale che ci possa essere qualche battuta a vuoto, un giovane può sbagliare. Ma ha bisogno di sentire la fiducia della società e dell’ambiente". E il Fano da questo punto di vista è sicuramente un esempio per tante società.