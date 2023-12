Alma, project financing per il Centro. Tifosi perplessi, bocciatura Lega

di Silvano Clappis

Ipotesi project financing per la realizzazione di un centro sportivo in sintetico all’ex Campo dei Militari. Con il Comune che impegna 500mila euro, lasciando poi al privato la gestione dell’impianto per 20 anni. Tanto è bastato per agitare le preoccupazioni dei tifosi granata, che hanno poi trovato una sponda nella Lega Fano. Alessandro Brandoni della segreteria, sottolinea come la Lega "si unisce al sentimento di forte preoccupazione della tifoseria granata, circa il possibile e imminente accordo tra la società Alma Juventus Fano 1906 e l’Amministrazione comunale, per un progetto cofinanziato per la ristrutturazione del così detto ’campo sportivo dei militari’, da destinare all’uso dell’Accademia granata Luciano Eusebi".

Alla Lega, questo progetto che l’Alma Juventus Fano o meglio l’Accademia Granata ha annunciato per bocca del vicepresidente Franco Pantaleoni di voler portare avanti poco più di un mese fa, proprio non piace. "Se le modalità fossero confermate, si tratterebbe di un project financing, in cui l’ente comunale dopo aver già messo a disposizione ingenti risorse pubbliche (290mila euro) per la sistemazione degli spogliatoi, si impegnerebbe ulteriormente per la sua parte con una cifra che si agirebbe intorno ai 500mila euro, lasciando poi al privato la gestione dell’impianto per 20 anni. Nella speranza che si tratti di solo di un chiacchiericcio, si legge nel comunicato della Lega - vogliamo fare notare inoltre che, nonostante le promesse fatte in questi anni, la gradinata dello stadio Mancini dichiarata inagibile nel 2018, poi in parte demolita, non è mai stata ristrutturata, e che le vecchie torri faro non sono state mai rimosse. Lo stadio offre così un’immagine disastrosa per la nostra città e non può ospitare manifestazioni nazionali di prestigio come avvenuto in passato".

Dopo aver rilevato l’incongruenza determinata dal fatto che "l’attuale presidente in carica dal 2021, in questi due anni ha più volte manifestato l’intenzione di vendere la società o abbandonarla al suo destino, l’ultima volta a luglio," la Lega Fano condivide i "dubbi manifestati della tifoseria, su di una operazione che prevede un orizzonte ventennale, e sul fatto che le esigenze contingenti riguardo all’impiantistica calcistica siano ben diverse". Per questo due settimane fa una delegazione dei Panthers ‘77 si era rivolti al sindaco Seri, al termine della seduta del consiglio comunale, chiedendo un’assemblea pubblica alla presenza anche del presidente dell’Alma Mario Russo su tutta questa tormentata vicenda.