Alma pronta a vedersela con il Villa San Martino

L’Alma Fano affronta domani pomeriggio il Villa San Martino in una sorta di rivincita del doppio confronto in Coppa Italia che naturalmente acquista ben altro valore per gli obiettivi delle rispettive squadre. Infatti, pur trattandosi appena della 6a di campionato, la gara è importante per i granata impegnati a scalare la classifica verso il primo posto e ugualmente riveste peso per il Villa che intende mantenersi fuori da una bassa classifica che già inizia a farsi effervescente.

Inoltre, il match ha un ulteriore rilievo in quanto contro la formazione pesarese si dovrebbe iniziare a vedere il vero volto del Fano, grazie al recupero di quasi tutti gli acciaccati. Dall’infermeria sono giunte in settimana notizie positive per quanto riguarda il rientro di Sartori e di Nicola Palazzi, oltre al fatto che Gucci ha già debuttato sabato scorso a Moie, giocando l’ultima decina di minuti. In più dovrebbe essersi ristabilito Zaccardo ed anche Moschella è rientrato in gruppo. All’atto pratico l’unica assenza di rilievo resta quella di Beciani.

Bisognerà però vedere ora come mister Omiccioli procederà all’inserimento di queste diverse pedine nello scacchiere, se cioè opterà per un impiego scaglionato oppure se deciderà di presentare all’unisono tutti gli assenti. Un’operazione, quest’ultima, che vedrebbe in campo contemporaneamente Gucci, Sartori e Palazzi in attacco e che al momento sembra essere troppo prematura. Anche perché c’è da considerare il fatto che l’ultima formazione mandata in campo a Moie, seppure dettata da situazioni contingenti, ha fornito una prestazione più che accettabile, non solo sul piano del risultato quanto su quello del gioco e dell’atteggiamento.

È assai probabile, dunque, che mister Omiccioli non voglia discostarsi molto da quell’undici, variando l’indispendabile per aumentare la qualità della squadra, salvo poi tenere di riserva le armi più efficaci. Insomma, all’inizio potrebbe rivedersi Zaccardo nel ruolo di punta centrale, con Niang magari impiegato altrove, e Palazzi nel ruolo di trequartista, con Sartori e Gucci pronti ad entrare dalla panchina.