"Almeno chiudete le buche a San Bartolo"

La situazione della pavimentazione di via San Bartolo preoccupa da tempo residenti e non solo. La strada, specialmente nel breve tratto tra via del Fiancale e l’incrocio con via Porta San Bartolo, è pavimentato in sanpietrini di grandi dimensioni ed è, assieme a via delle Campane e via delle Mura, una delle strade carrabili del centro storico più malmesse, ricca di buche, rattoppi in bitume, pietre smosse. A denunciare la situazione è Giorgio Londei, consigliere comunale di opposizione: "Da qualche mese uno scavo effettuato per dei lavori, di non piccole dimensioni, nella sede stradale subito dopo un angolo cieco non è mai stato richiuso. Non so se il ripristino spetti a Marche Multiservizi o all’amministrazione comunale, quello che so con certezza è che una situazione del genere non può più continuare. Siamo in una via storica e bellissima, in pieno centro storico, tutelata dall’Unesco e percorsa anche a piedi da quanti salgono dal Consorzio ed entrano attraverso la vicina porta omonima". Il quartiere tra l’altro vedrà domani 24 agosto una celebrazione in occasione della festa patronale di San Bartolomeo, nella ex parrocchia che si affaccia proprio sulla strada malmessa.

"Chiedo al sindaco Gambini – chiude Londei – un impegno diretto in quanto la situazione è sotto gli occhi di tutti. Comprendo che ci siano tanti altri problemi, ma la situazione richiede una assoluta priorità, per presentare un’adeguata immagine di una delle zone cittadine probabilmente più suggestive. Attendo fiducioso, e con me tante persone, un intervento non più procrastinabile".

g. v.