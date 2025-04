Alpe della Luna Trail. Corsa senza frontiere

È una corsa che richiama runner da tutto il centro Italia ma soprattutto ha una organizzazione che non guarda ai confini ma, anzi, usa i monti dell’Appennino come ponte per collaborare a grandi iniziative. Marche o Toscana, infatti, non fa differenza per tutto lo staff dell’Alpe della Luna Trail che domenica prenderà il via unendo Badia Tedalda e Borgo Pace lungo i sentieri della Riserva Naturale dell’Alpe della Luna. L’organizzazione è dell’ASD Nel Dubbio Sali ma dietro ci sono volontari toscani e marchigiani uniti per questa manifestazione che porta sotto i riflettori alcuni tratti tra i più belli del nostro entroterra. Da fare di corsa, ovviamente, perché i chilometri non mancherano. Gli oltre quattrocento partecipanti si sfideranno sulle distanze di 52 chilometri, 27 chilometri e 13 chilometri, tutte condite da una buona dose di metri di dislivello. Oltre a queste tre possibilità per i corridori ci sarà anche un’interessante proposta di camminate con una 18 chilometri che toccherà il borgo di Valdibrucia o una da 11 chilometri che offrirà una vista inedita sull’Alpe dal Sasso di Cocchiola. Monte Maggiore, Ripa della Luna, Monte dei Frati sono solo alcune delle cime più iconiche che verranno toccate invece dagli atleti del trail running per quella che si rivelerà non soltanto un evento sportivo ma anche una grande promozione del territorio. Le partenze avverranno tutte dalla piazza di Badia Tedalda ad orari scaglionati, con la prima, l’ultra trail da 52 chilometri al via alle ore 7: "È la sfida delle Sfide - commentano gli organizzatori - un’avventura che farà assaporare sia l’aria toscana che quella marchigiana".

Andrea Angelini