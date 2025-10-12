Alpitour World scommette su Orchestra Olimpia

Importante novità per Orchestra Olimpia, compagine tutta al femminile, nata a Pesaro nel 2018 con l’obiettivo di unire la musica all’impegno sociale e civile. Obiettivo che ha portato Alpitour World, uno dei più importanti player europei nel settore turistico, a scegliere di sostenerla in qualità di sponsor principale a partire da ottobre 2025. "Abbiamo deciso di sostenere Orchestra Olimpia perché rappresenta un progetto autentico, capace di coniugare arte, talento e impegno sociale. La loro visione è perfettamente in linea con i valori che guidano il percorso che Alpitour World promuove da tempo, come la valorizzazione delle pari opportunità e l’attenzione alla cultura. Il fatto che questa realtà, pur avendo una vocazione internazionale, sia nata proprio a Pesaro – città che ospita anche una delle sedi del nostro Gruppo – rende questa collaborazione ancora più significativa" dichiara Chiara Bertino di Alpitour World.

Prosegue intanto la stagione concertistica di Orchestra Olimpia, che vedrà svolgersi il 25 novembre al Teatro Sperimentale (ore 21) la seconda edizione del "Concerto per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne", realizzato con il Centro Antiviolenza "Parla con Noi". Francesca Perrotta, direttrice dell’orchestra, guiderà l’ensemble e le soliste Ksenia Milas, al violino, e Anna Serova, alla viola. Il 7 dicembre, al Salone Pallerini di Palazzo Gradari, debutterà il "Family Concert", dedicato ai più piccoli. Sempre a dicembre si terrà "Sonora", residenza artistica che vedrà protagoniste musiciste di fama internazionale in un intenso lavoro con le componenti dell’orchestra. Ospite di quest’anno la pianista greca Theodosia Ntokou, ‘protetta’ di Martha Argerich, che si esibirà in una serie di concerti a Pesaro dal 14 al 16 dicembre.

Maria Rita Tonti