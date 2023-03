Alta moda a misura di bambino Ratti raddoppia in via Rossini

Pesaro, 16 marzo 2023 – Uomo, donna e ora anche bambini. L’alta moda si fa piccola grazie alla storica maison Ratti che questa mattina solleva il sipario sul nuovo concept store interamente dedicato al mondo dei bambini da 0 a 16 anni. Una nuova avventura imprenditoriale messa a segno dalle due instancabili titolari della boutique di via Rossini, Silvana e Matilde Ratti, che, dopo l’apertura del franchising Max Mara Weekend avvenuta lo scorso gennaio, oggi festeggiano il neonato negozio che si trova sull’altro lato della strada, proprio davanti alla casa-madre.

La scelta della posizione non è a caso e rientra, come spiegano dalla maison, in una precisa visione di sostegno e cura della città di Pesaro: "La nostra attività è un punto di riferimento per il territorio e abbiamo un forte legame con la città: per questo motivo, per la nuova apertura del primo store dedicato alla moda bambino, abbiamo deciso di dare continuità ad una realtà storica che era presente sulla nostra piazza, la Bottega delle Fate - racconta Matilde Ratti, terza generazione ed oggi Ceo dell’azienda – crediamo fortemente nel centro storico e nel rivitalizzare la nostra città e abbiamo scelto di continuare il nostro progetto imprenditoriale dedicandoci ad accogliere e vestire tutti i membri di una famiglia".

All’interno dello store, colori basici quali il rosso, il giallo e il bianco si fondono tra loro in un elemento "dal design strutturale formando un vero e proprio gioco di scacchi che divide l’ambiente new born dalla parte dedicata al kids e teenager. A completare il design, elementi di arredo, come tappeti e pouf declinati nelle stesse nuance, che creano un’atmosfera allegra grazie alla costruzione di prospettive divertenti e oniriche". E se la taglie sono piccole, i marchi invece restano sempre quelli grandi e blasonati "come Dior, Gucci, Fendi, Burberry, Off White e Palm Angels che si affiancano a marchi storici dell’universo del bambino come Gufo, Stella McCartney Kids, Dou Dou e Mini Rodini".

e. ros.