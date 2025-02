Alta tensione sul Centro per minori a Canavaccio

Tra le 18 interrogazioni presentate dalla minoranza che domani saranno discusse nel Consiglio comunale di Urbino, una riguarda l’ipotesi di spostamento di un centro di accoglienza per minori non accompagnati dalla periferia al centro di Canavaccio. Voci sul prossimo trasloco della comunità in paese circolano da giorni tra i cittadini: per realizzarlo, sarebbe già stata acquistata una palazzina proprio nel cuore della frazione, in via Mattei.

A essere contestata dalla minoranza non è però la realizzazione della struttura, ma la mancanza di informative sulla questione, da parte dell’amministrazione, e soprattutto come abbia affrontato l’argomento il consigliere di maggioranza Emanuela Palliccia (Fratelli d’Italia), residente a Canavaccio, che l’opposizione accusa di aver strumentalizzato il tema.

Riavvolgiamo il nastro. A inizio anno, quando le voci si sono fatte più insistenti, Palliccia ha realizzato e diffuso un breve video per informare i cittadini e in cui aggiungeva: "È importante manifestare la nostra volontà di salvaguardia della sicurezza e del decoro e vi invito a sottoscrivere una petizione disponibile nei prossimi giorni per manifestare la nostra volontà di mantenere Canavaccio un posto idilliaco per le famiglie e dove le famiglie trovano i propri servizi e la propria serenità". La raccolta firme è effettivamente in corso e avrebbe già numerosi sottoscriventi. Ad attuarla sono stati diversi cittadini: Palliccia dice di non essere tra essi, tuttavia la minoranza, a cui sono arrivate informazioni differenti, resta comunque critica nei suoi confronti: "Nonostante il suo ruolo istituzionale nella maggioranza, ha deciso di strumentalizzare un argomento molto delicato, come quello relativo all’integrazione di cittadini e minori extracomunitari. Ma ha capito che è in maggioranza? Cosa ne pensa il sindaco? Perché lui e il vicesindaco Volponi non hanno informato i cittadini? Questa posizione appare contraddittoria e incoerente rispetto alle responsabilità politiche e amministrative proprie di chi governa. Se vi sono criticità nel progetto o nelle modalità di gestione, sarebbe più logico e coerente che tali osservazioni fossero affrontate all’interno della maggioranza e negli spazi istituzionali deputati, piuttosto che assumere atteggiamenti da opposizione esterna. Un comportamento del genere rischia di creare confusione tra i cittadini e di minare la credibilità dell’amministrazione stessa, dando l’impressione di una maggioranza divisa. Il tema dei minori non accompagnati richiede un approccio responsabile e solidale, senza cedere a pressioni populiste che ignorano i valori fondamentali dell’accoglienza".

Tramite l’interrogazione, la minoranza chiede al consigliere "di chiarire la propria posizione e di agire in modo coerente con il ruolo che ricopre, affrontando eventuali perplessità nei luoghi istituzionali per trovare soluzioni condivise e rispettose dei diritti di tutti, rassegnando le dimissioni se non si trova d’accordo con la sua stessa maggioranza".

