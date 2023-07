Alte Marche, tutta un’Altra Musica A Bacciardi l’intrigo del jazz arabo

La VI edizione di Alte Marche Altra Musica prosegue il suo viaggio nella world music, sempre mantenendo la sua forma itinerante. Anche l’edizione 2023, non sarà da meno e con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, cercherà di proseguire quindi il suo dialogo universale con etnie e culture del mondo, dalla costa all’Appennino marchigiano, su e giù per alture, monti e colli, alla scoperta di luoghi, castelli e panorami mozzafiato seguendo i nuovi suoni del mondo. Concerti e esperienze per tutti i sensi, a cavallo fra le province di Pesaro Urbino e Ancona. Nei giorni scorsi il prologo del festival.

Dopo aver ascoltato la splendida voce di Anna Ferrer al Conventino di Montecciccardo Alte Marche Altra Musica, nel secondo appuntamento di luglio, propone un altro grande artista internazionale, Amine Mraihi, uno dei maggiori interpreti della musica araba contemporanea e del jazz. Acclamato virtuoso dell’oud (strumento a corde tra i più popolari della musica araba), reduce dal successo globale ottenuto dal precedente sodalizio con il fratello Hamza, con cui è stato ospite di importanti istituzioni e festival, tra cui il Kennedy Center di Washinghton e il Festival di Montreux, Amine Mraihi, sarà protagonista di due concerti.

Domani lo troveremo a Piobbico (ore 19, inizio concerto 19,30) in Località Bacciardi per un solo intimo e intrigante. Aperitivo a cura di Slowcanda e possibilità di cenare, dopo il concerto, insieme agli artisti e allo staff. La cena va prenotata al numero 0722986501.

Il 20 luglio, giovedì (ore 21,30) Alte Marche si sposterà nel Piccolo Teatro di Novilara. Questa volta al musicista tunisino si unirà la chitarra elettrica del bulgaro Angel Demirev in un’armonica avventura musicale di due straordinari "Spiriti Elettrici", un viaggio verso orizzonti lontani unendo culture musicali diverse, quella araba di Amine e quella bulgara di Angel, a dimostrazione di come la musica sa superare ogni confine e ogni distanza. Ma non è tutto. Il ricco programma di Novilara, partirà alle 19,30, con una passeggiata lungo le mura del borgo con cenni storici a cura dell’Associazione L’anfora; dalle 20 sarà possibile degustare i vini della Cantina Tenuta Barbarossa eo cenare all’Osteria del Giogo a prezzo convenzionato (su prenotazione allo 0721.286503). Tutto il programma dettagliato, ed eventuali variazioni, sul sito del festival www.altemarche.it e sulla pagina Facebook.

Info: 331.7804743.

