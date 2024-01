“Alter Art“, a Pergola il Festival tra benessere e arti visive

Sei mesi di iniziative e una rete sempre più ampia a Pergola: “Alter Art, Festival“ di danza, teatro, musica, arti visive e welfare ambientale, torna con tante novità e un programma ricchissimo. “Be Nomad“ il tema dell’edizione 2024, organizzata come sempre da Ijshaamanka con il sostegno della Comunità Europea e la collaborazione della Regione Marche, del Ministero della Cultura, Comune di Pergola, Liceo scientifico di Pergola, Liceo artistico di Fabriano, Confcommercio Marche Nord, Bcc Pergola Corinaldo.

Il Festival partirà il 3 febbraio e a fine giugno e nel mese di luglio, come negli anni passati, farà tappa nel centro storico di Pergola. È stato presentato alla Confcommercio alla presenza del direttore generale Amerigo Varotti, dell’assessore del Comune di Pergola Sabrina Santelli, di Monia Mattioli e Giancarlo Taddei dell’associazione Ijshaamanka e Manuela Facchini della Fattoria naturale Shizen.

"Siamo contenti – ha esordito Varotti – di ospitare la presentazione di un festival così importante. Ci lega una lunga e positiva collaborazione con Pergola e ci fa piacere che la città si arricchisca di eventi di questo tipo. Un festival che ha molte delle finalità dell’Itinerario della Bellezza, come ad esempio la sostenibilità ambientale".

La direttrice artistica del festival Monia Mattioli ha illustrato la quarta edizione: "Rappresenta per noi il completamento degli obiettivi che ci eravamo preposti 3 anni fa, quando nasceva l’idea di un festival multidisciplinare che potesse rispecchiare la visione di una comunità in crescita e in dialogo continuo. Grazie al sostegno dell’Europa abbiamo potuto realizzare un altro sogno e inaugurare, nei pressi di Pergola, un nuovo centro di residenze artistiche: “A.R.Y.A.“. A partire da febbraio, all’interno di una Yurta situata in un bosco in collina, di fronte all’Appennino nord marchigiano, ospiteremo artisti in residenza provenienti da più parti d’Italia, ma anche da 6 paesi Europei e ancora dal Buthan e dall’Africa".

Tra gli appuntamenti, il 13-14 aprile, un workshop di agricoltura naturale con la Fattoria Shizen: "Tre anni fa con mio marito e mio figlio – ha detto Manuela Facchini – ci siamo trasferiti tra Cagli e Pergola. La nostra è una fattoria che pratica agricoltura naturale che si basa su 5 principi fondamentali: non potare, non arare, nessun diserbo, nessun pesticida e nessun uso di fertilizzanti chimici". Ha concluso Santelli: "Questo festival è un contenitore enorme. Pari opportunità, giovani, sport, turismo e sviluppo economico sono alcuni dei temi e degli obiettivi di una manifestazione che da sempre con convinzione sosteniamo. Un festival capace di far dialogare associazioni, enti e istituzioni, di valorizzare il territorio e contribuire allo sviluppo turistico ed economico".

Luigi Diotalevi