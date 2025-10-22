Alternativo e ’contro’. Sfidava i colleghi a suon di poesia e libri

Bertini"Il tuo capo dice che sei in gamba e allora come mai ne hai ancora uno?", sentenzia un cartello sulla parete dietro la scrivania del suo studio, a lato sta uno splendido piano a coda. Tanto per capirci siamo nei primi anni Settanta del 1900 e lui è un costruttore edile, un "palazzinaro". All’apice della parabola, spregiandone i dettami moralistici, "con me Seneca ha chiuso", dichiara abbandonando con perfetta drammaturgia scenica una affollata conferenza dell’allora giovane professor Ivano Dionigi sul filosofo antico. "Il vostro allenatore è certamente bravo", dice alla squadra, ma se avete problemi tecnici venite pure da me". Arriva alla presidenza della Vuelle ed è come lo svezzamento di un mucchio di poppanti, toglie loro di bocca il ciuccio e "inizia" la città e il suo basket ai brividi del cosmopolitismo, facendo del 1975 una data geologica oltreché astronomica, quella dell’incontro-scontro fra le due grandi placche tettoniche del territorio che sono lui e Valter Scavolini, il cui contatto e impatto genera l’Himalaya del basket cittadino, con la cima dell’Everest su cui salirà la Scavolini. Signore d’altri tempi, con corte, vizi e virtù d’ancien régime, che a un certo punto si fa scrittore e "poeta", come da apposito biglietto da visita, con la Mercedes stracolma di libri tosti e difficili parcheggiata al Circolo Mobilieri, come a dire beccatevi questa branco di ignoranti, anche geometra nato alla Smirra di Cagli che si laurea con una tesi sull’architettura biologica e sostenibile risalendo fino ad Heidegger e alla sua capanna di legno nella Foresta Nera. Lo so perché me l’ha fatta leggere tutta in anteprima. La vita è stata bella ma anche dura con lui, come capita a coloro su cui qualcuno "volle una più vasta orma stampar". Eligio, nelle tante mattine in cui ci incontravamo all’edicola, non t’ho mai detto una cosa: mi hanno scritto lamentandosi del fatto che non sei stato citato durante la serata per i 140 del "Carlino", una dipendente che, dopo mezzo secolo, sente ancora di "doverti tanto per la generosità, disponibilità e grande signorilità". Aveva ragione. Hai vissuto anni amari. Credo che perfino i tuoi nemici siano orgogliosi di te.