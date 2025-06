Altobello, gol per l’Urbino. Urbania su Buonavoglia

Ufficiale a Lunano l’ingaggio di Malvi Sema, esterno di difesa classe 2003 ex Urbania. Il Vismara ha ingaggiato l’estremo difensore classe 2004 Tommaso Campanelli. Giovane portiere con prospettive di crescita sul quale la società ripone notevole fiducia per le prossime stagioni. Cresciuto nel settore giovanile della Vis Pesaro è poi passato alla K Sport Montecchio e nelle ultime tre stagioni all’Osteria Nuova. È salito a Urbino per concludere l’accordo e farsi fotografare con la nuova maglia l’ex Monturano Francesco Altobello. L’attaccante ha militato anche nelle fila della Vigor Castelfidardo, del Trodica e del Marina. Nella città ducale è previsto l’arrivo anche del centrocampista Francesco Franca, classe 2004, da 3 stagioni a Urbania.

Altra conferma alla Fermignanese: si tratta del difensore Edoardo Mariotti, classe 2002. Il Trodica neo promosso in Eccellenza ha messo gli occhi sui difensori ex Civitanovese Marco Passalacqua ed ex Lanciano Riccardo Cantarini. Il Matelica ha messo nero su bianco con il difensore Giacomo Bucari. L’Urbania è sempre interessata al giocatore della Civitanovese Salvatore Kevin Buonavoglia (classe 2001). Lo Schieti ha annunciato l’arrivo di Omar Sinjari, attaccante 2001. Il Sant’Orso che ripartirà dalla Seconda categoria ha comunicato di aver lasciato liberi i seguenti calciatori: Luca Fiorelli, Alberto Amadori, Matteo Giunti, Lorenzo Lepore, Nicola Montinaro, Luca Grandicelli, Luca Deangelis, Mattia Palazzi e Nicolò Moschetta. Triplo colpo in casa del Real Altofoglia del presidente Bertini: "Si tratta – informa la società – di Momo Raissi, difensore duttile, può giocare sia da terzino che da centrale. Grinta, fisicità e grande senso della posizione. Poi Papa Saliou Ba, centrocampista di qualità e quantità, arriva dalle giovanili della Vadese. Infine Alessandro Di Nino, classe 2005, mancino con un gran dribbling ex Osteria Nuova è cresciuto nel vivaio dell’Urbino".

La Mercatellese ha raggiunto l’accordo con il difensore Matteo Barzotti ex Vadese. Sempre la Mercatellese ha confermato i difensori Marco Rocco, Simone Gregori, Nicolò Bricca, Joele Sansuini e Luca Cerpolini, i centrocampisti Manuel Ciaffoni, Marco Matteucci e Samuele Grogori. La Viridissima Apecchio ha acquisito le prestazioni del giovanissimo Enrico Ciarafoni, (esterno) classe 2006 già distintosi nelle giovanili dell’Urbania dove ha anche debuttato in prima squadra nel campionato di Eccellenza.

Amedeo Pisciolini