Altra antenna sulla panoramica vicino al ‘Falco’

Il problema di una terza antenna sul parco del San Bartolo non riguarda tanto il territorio di Gabicce, e precisamente la Vallugola, ma bensì il versante pesarese poco sopra le case che sono a ridosso delle prime curve della panoramica. Perché oltre a quella prevista a poche centinaia di metri dalla piazzetta di Fiorenzuola (la seconda) nel piano di rete che riguarda la città ne è prevista un’altra ancora. Ma non sopra il ristorante il Falco della Vallugola, ma bensì nelle vicinanze di un altro ristorante, Il Falco che è proprio davanti al Bel Sit e quindi proprio all’inizio della strada panoramica. A farlo sapere è l’associazione Italia Nostra che da sempre è molto attenta a questa problematica. Ad ingannare l’omonimia perché entrambi i ristoranti si chiamano "Il Falco". Intanto si attendono sviluppi su Fiorenzuola, zona tutelata, visto che il sottosegretario Vittorio Sgarbi ha messo in moto la Soprintendenza per vedere di trovare una soluzione "e spostare quel bombolone", come lo ha definito il rappresentante del Governo.