Altre otto telecamere. Ingressi in centro vietati: "Nessuno potrà cavarsela"

In centro storico arrivano 8 nuove telecamere per controllare accessi e uscite lungo tutto il perimetro dell’area, aggiungendosi agli 8 occhi elettronici già presenti. "In questo modo verrà garantita più sicurezza per i cittadini – dicono il sindaco Andrea Biancani e l’assessora con delega alla sicurezza Sara Mengucci – e ci saranno maggiori garanzie per la sosta dei residenti, si eviteranno parcheggi selvaggi, ci sarà meno inquinamento e più vivibilità. Sfuggire al nuovo sistema di videosorveglianza sarà impossibile – aggiungono – perché permetterà di monitorare gli accessi in entrambi i sensi di marcia e consentirà di ‘immortalare’ chi entra in centro storico".

Le otto nuove postazioni (dirette da Aspes) saranno posizionate in via della Ginevra, via Curiel, piazzale Lazzarini, piazzale Albani, via Massimi, via Mammolabella, via Branca, via Rossini, e entreranno in funzione entro la fine di novembre. In questo modo, chi fino ad ora entrava in varchi privi di telecamere o chi effettuava l’accesso o l’uscita contromano per evadere l’occhio elettronico, non potrà più farla franca. Le nuove telecamere si uniranno alle 21 già presenti in ztl: 6 in piazzale Matteotti, 15 (escluse quelle della stazione e del sottopasso) nel restante centro storico. Sono invece 150 quelle di proprietà comunali che monitorano la città, che si aggiungono alle oltre 500 del "progetto Sophia", il patto provinciale della sicurezza urbana ideato dalla Questura e dalla Prefettura di Pesaro e Urbino, con il supporto della Polizia locale e coinvolge tutti i Comuni della provincia, che mette in rete i sistemi di telecamere estesa all’intero territorio provinciale. Nei prossimi giorni, inoltre, verranno comunicate nuove telecamere che verranno posizionate in città.

Il sindaco Andrea Biancani incalza anche sul problema della sicurezza: "Nessuno lo sottovaluta – dice –. Pur avendo messo in campo una serie di azioni virtuose come l’aumento del sistema di videosorveglianza e dei controlli da parte delle forze dell’ordine, ritengo che il problema vero della nostra città sia la carenza di organico di carabinieri, polizia, Guardia di Finanza. Un nodo che questo governo, come purtroppo i governi che si sono susseguiti negli anni passati indipendentemente dal colore, non è riuscito a risolvere". E conclude: "La responsabilità della sicurezza è in mano agli organismi dello Stato, ai quali garantiamo massima disponibilità e collaborazione – dice Biancani –. Quindi a chi cerca di strumentalizzare il problema della sicurezza solo per fini politici e chiede un consiglio comunale straordinario su questo tema, rispondo che va fatto ma con la presenza della Prefettura, Questura e di tutte le Forze dell’Ordine".

ali.mu.