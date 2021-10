Pesaro, 30 ottobre 2021 - Non sono escluse altre scosse, dopo quella registrata ieri, alle 12.53, nelle Marche. Ne potrebbero seguire anche altre, di più forte intensità. A farlo sapere è Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv, che a fanpage.it ha dichiarato: "La causa del terremoto di oggi (ieri, ndr) è legata alla discesa della crosta adriatica sotto l’Appennino. Questo movimento avviene ogni anno e coinvolge ogni volta qualche millimetro di litosfera. Per fortuna, il terremoto è stato profondo e per questo non ha fatto danni in superficie".

"Storicamente sappiamo che l’area marchigiana può essere soggetta a terremoti con magnitudo maggiore di sei - ha continuato Doglioni -.Non esiste una ciclicità regolare, ma ci sono dei settori in cui scosse molto forti si possono verificare ogni 100 anni. I terremoti, purtroppo, non hanno un orologio". Gli fa eco il sismologo dell’Ingv Maurizio Pignone:"Dopo la scossa delle 12.53 di oggi (ieri), nella stessa zona ce ne son state altre 4 la più forte delle quali è stata alle 12.56 con magnitudo 2.7". ang.panz.