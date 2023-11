Altri 19mila euro per il deposito libri

Anche nel 2024 il Comune di Fossombrone spenderà 19mila euro per la conservazione in deposito dei libri della biblioteca Passionei. Lo dice una "determina" del responsabile dei servizi generali datata 24 novembre, pochi giorni fa. Il motivo per cui si spenderanno questi soldi (gli stessi del 2023) è che "i lavori di ristrutturazione e adeguamento della sede della biblioteca non sono terminati", anche se "la giunta comunale sta valutando la possibilità di reperire locali idonei (nel corso Garibaldi, ndr) per far rientrare in loco i volumi della biblioteca attualmente in deposito" presso una ditta di Montemarciano; inoltre, sempre nell’atto, si spiega "che a tutt’oggi lo spostamento del materiale non è realizzabile per la mancanza di adeguate garanzie di sicurezza e buona conservazione del materiale cartaceo". Sul tema polemica minoranza-maggioranza, con l’opposizione che lamenta il fallimento del progetto presentato dalla giunta per rientrare nel Pnrr, mentre "sarebbe stato meglio attuare il progetto contenuto nel programma della minoranza".

In ogni caso la domanda è: per quanto ancora si possono spendere 19mila euro l’anno per il deposito dei libri?

a.b.