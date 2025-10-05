"Altri 40mila euro per finire cucina e mensa"

Il nuovo polo educativo "Il Faro" a Soria è la seconda opera realizzata dal Comune di Pesaro grazie ai fondi del Pnnr, che segue l’inaugurazione della nuova mensa della scuola Pirandello avvenuta nel maggio scorso. Gli investimenti su questa nuova struttura però non sono finiti qui, come spiega il sindaco Andrea Biancani: "Abbiamo previsto ulteriori risorse per completare le finiture di questa nuova scuola – dice – in particolare quelle che riguardano la cucina e la mensa in cui il Comune investirà altri 40mila euro, che stanzieremo nella prossima variazione di bilancio, prevista per fine ottobre. Allo stesso modo – aggiunge – proseguiremo negli investimenti dedicati anche alle altre scuole. Ora ci sono oltre 20milioni di cantieri dedicati all’edilizia scolastica che stiamo seguendo come Nuove opere e a cui affianchiamo i tanti interventi fatti per le manutenzioni degli edifici comunali dedicati ai bambini". Al tempo stesso, come sottolinea Biancani, l’amministrazione comunale sta lavorando anche all’aggiornamento del modello delle politiche educative del nostro territorio: "In questi mesi – ha ricordato il sindaco – abbiamo cercato di rivederlo tenendo conto di due aspetti: la denatalità e le nuove esigenze che hanno le famiglie. Per questo stiamo lavorando per cercare di dare loro le risposte che meritano mettendo in campo un’organizzazione e dei servizi che facilitino la conciliazione dei tempi vita-lavoro".