Altri due giorni da leccarsi i baffi

Ancora tante giornate in compagnia dei Week-end Gastronomici di Confcommercio Marche Nord, approfittando del Primo maggio per immergersi tra gusto e bellezza in tante belle località dell’entroterra. Ecco gli appuntamenti di oggi: "La Locanda dei venti" a Novafeltria in via Torricella, 211D (0541.926257); "La Locanda dal tedesco" a Borgo Pace, in via Ca’ I Savi, 4 strada Nazionale 73 bis (0722.89952); "Pitrok" a Fossombrone in via Tombari, 3 (340.5087018); "Posta Vecchia" a Colli al Metauro, Calcinelli di Saltara, in via Flaminia, 1820 (340.1777145). Domani, invece, porte aperte "Al Pavone Bianco", Babbucce di Tavullia, in via Croce, 35 (0721.476159 380.2670935); "Silvana", in Carpegna, via Falconieri, 7 (0722.77621 – 366.9789494); "Villa san Marco", a Montecopiolo, Villagrande via Pratole, 2b (0722.78598).