"Altri soldi alle scuole paritarie? La Regione finanzi il pubblico invece di dare bonus ai ricchi"

"La Regione finanzi il servizio pubblico, non dia bonus a famiglie benestanti". Così il Movimento Cinque Stelle boccia in toto la proposta di legge sulle scuole paritarie private, presentata dal presidente consiliare Dino Latini. "E’ inaccettabile – dice Marta Ruggeri, capogruppo dei 5 Stelle –, sbagliata dalle premesse alle conclusioni. Chiederò di bloccarla ancor prima che sia discussa, tanto in commissione quanto in aula".

La modifica di legge in questione vuole intervenire sul settore delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, introducendo un bonus studente da finanziare con risorse dello Stato e, in aggiunta, con uno specifico fondo regionale di consistenza variabile in base al numero degli iscritti. "Ancora una volta – sostiene Ruggeri – il centrodestra marchigiano predica bene e razzola male. In campagna elettorale paladino dei servizi pubblici, nelle stanze di Palazzo impegnato ad aprire varchi per il privato. La Regione si occupi piuttosto di sostenere gli investimenti nelle scuole pubbliche, molte volte in condizioni pietose, invece dei bonus per chi frequenti gli istituti privati, in genere i figli delle famiglie più facoltose".

"Le scuole paritarie private – conclude Ruggeri – sono già generosamente finanziate dallo Stato con la legge 62 del 2000. Il finanziamento statale è aumentato in modo costante dai 286 milioni nel 2012 agli attuali 646 e gli ultimi 120 milioni di aumento sono stati stanziati dall’attuale Governo nella legge di bilancio. Alla luce dei dati oggettivi, depurati da una certa retorica vittimista contenuta nella Pdl, un bonus regionale a esclusivo vantaggio delle famiglie con figli iscritti alle scuole private paritarie è a mio avviso del tutto fuori luogo e discriminatorio. Ricordo che l’articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di istituire scuole private, purché senza oneri per lo Stato".